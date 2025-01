Legisladores de la coalición citaron Comisión Permanente para tratar el tema Venezuela

"Esperamos que el Frente Amplio también la firme, porque la base es el no haber cumplido con la promesa de no presentar las actas. No presentó ningunas, ni las falsas ni las verdaderas", sostuvo.

El Partido Colorado emitió declaración que condena la situación en Venezuela y “agravamiento de ruptura institucional”. Además reclamaron restauración del sistema democrático.

El dirigente y senador electo Robert Silva señaló que la declaración sigue con la tradición del partido de defender la democracia. También reclama "la pronta aparición" del uruguayo que está desaparecido en ese país. Además, cuestionó que el Frente Amplio no se haya pronunciado al respecto. "Es muy preocupante, particularmente cuando se va a asumir el gobierno nacional".

La posición del Frente Amplio

Desde el Frente Amplio aseguraron que, por el momento, no hay posición orgánica más allá de la que fue extendida a través de un comunicado horas después de la elección del 28 de julio pasado, cuando el Consejo Nacional Electoral de Venezuela dio como ganador a Maduro. En aquel mensaje la coalición de izquierda expresó que estaba a la espera de la publicación de las actas electorales de Venezuela y los informes de los observadores internacionales.