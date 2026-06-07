Aprobación de fideicomisos para Montevideo con apoyo de ediles de la oposición

El coordinador de la bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental, Gonzalo Zuvela, destacó el acuerdo alcanzado y señaló que la votación marcó el cierre de un proceso de negociación "que no fue sencillo". En declaraciones al programa La Escucha, Zuvela valoró especialmente el respaldo recibido desde filas nacionalistas y afirmó que el resultado demuestra que "el Partido Nacional sigue teniendo una expresión progresista en Montevideo".

Obras para calles, veredas y limpieza

Los fideicomisos aprobados están destinados a financiar un conjunto de intervenciones urbanas que incluyen la reconstrucción y mantenimiento de calles y veredas, mejoras en la infraestructura barrial y nuevas inversiones en el sistema de limpieza de la ciudad.

Desde la Intendencia se ha señalado que estos mecanismos permitirán acelerar obras consideradas prioritarias sin afectar el funcionamiento corriente de la administración, mediante esquemas de financiamiento a largo plazo. Las autoridades departamentales sostienen que las iniciativas apuntan a atender reclamos históricos vinculados al estado de la caminería urbana, la accesibilidad peatonal y la gestión de residuos.

Ciudad Vieja quedó fuera

El único proyecto que no logró reunir los apoyos necesarios fue el fideicomiso destinado a la revitalización de Ciudad Vieja.

La propuesta buscaba impulsar una serie de acciones para promover la recuperación urbana, habitacional y comercial del casco histórico de Montevideo, aunque encontró resistencias en la oposición.

Pese al revés, Zuvela aseguró que el Frente Amplio volverá a presentar una nueva iniciativa. Según explicó, la intención es reformular el proyecto tomando en cuenta las observaciones planteadas durante la discusión e incorporando a los distintos actores involucrados en el proceso. "Vamos a volver a presentar una nueva propuesta involucrando a todos los actores", afirmó.