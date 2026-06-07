Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

acuerdos políticos

Aprobación de fideicomisos para Montevideo con apoyo de ediles de la oposición

"Entendieron que ya vendrán los tiempos electorales", dijo Bergara sobre ediles; celebró que la decisión “va a acelerar las tareas que la gente pide”.

Ediles de la Junta Departamental de Montevideo.&nbsp;

Ediles de la Junta Departamental de Montevideo. 

 JDM
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La Junta Departamental de Montevideo aprobó tres fideicomisos impulsados por la Intendencia de Montevideo liderada por Mario Bergara, para financiar obras de infraestructura, mejoras en la limpieza y recuperación de espacios públicos en distintos barrios de la capital. Fue posible gracias a cuatro ediles de la oposición.

La iniciativa, promovida por la administración del intendente electo Gonzalo Bergara, requería una mayoría especial de dos tercios del cuerpo legislativo departamental, por lo que el oficialismo necesitaba el respaldo de al menos cuatro ediles de la oposición para alcanzar los 21 votos necesarios.

Ediles dieron mayoría

Finalmente, los nacionalistas Joaquín Campos, Nicolás Hernández, Federico Paganini y Guillermo Kruse acompañaron la propuesta, permitiendo su aprobación.

El coordinador de la bancada del Frente Amplio en la Junta Departamental, Gonzalo Zuvela, destacó el acuerdo alcanzado y señaló que la votación marcó el cierre de un proceso de negociación "que no fue sencillo". En declaraciones al programa La Escucha, Zuvela valoró especialmente el respaldo recibido desde filas nacionalistas y afirmó que el resultado demuestra que "el Partido Nacional sigue teniendo una expresión progresista en Montevideo".

Obras para calles, veredas y limpieza

Los fideicomisos aprobados están destinados a financiar un conjunto de intervenciones urbanas que incluyen la reconstrucción y mantenimiento de calles y veredas, mejoras en la infraestructura barrial y nuevas inversiones en el sistema de limpieza de la ciudad.

Desde la Intendencia se ha señalado que estos mecanismos permitirán acelerar obras consideradas prioritarias sin afectar el funcionamiento corriente de la administración, mediante esquemas de financiamiento a largo plazo. Las autoridades departamentales sostienen que las iniciativas apuntan a atender reclamos históricos vinculados al estado de la caminería urbana, la accesibilidad peatonal y la gestión de residuos.

Ciudad Vieja quedó fuera

El único proyecto que no logró reunir los apoyos necesarios fue el fideicomiso destinado a la revitalización de Ciudad Vieja.

La propuesta buscaba impulsar una serie de acciones para promover la recuperación urbana, habitacional y comercial del casco histórico de Montevideo, aunque encontró resistencias en la oposición.

Pese al revés, Zuvela aseguró que el Frente Amplio volverá a presentar una nueva iniciativa. Según explicó, la intención es reformular el proyecto tomando en cuenta las observaciones planteadas durante la discusión e incorporando a los distintos actores involucrados en el proceso. "Vamos a volver a presentar una nueva propuesta involucrando a todos los actores", afirmó.

Te puede interesar