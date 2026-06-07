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Política

Abriendo el paraguas

Para el diario El País: "La Jutep sencillamente no es confiable y su opinión es absolutamente irrelevante"

El diario El País toma partido en la polémica por la camioneta de Yamandú Orsi y se anticipa el fallo de la Jutep cuestionando al organismo.

El diario El País toma partido en la polémica por la camioneta del presidente Yamandú Orsi.

El diario El País toma partido en la polémica por la camioneta del presidente Yamandú Orsi.
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Por Redacción Caras y Caretas

El diario El País hace su juego y se ivolucra directamente desde su artículo editorial, fijando postura sobre la situación creada a partir del debate por la camioneta del presidente Yamandú Orsi. Usando la frase bíblica "Sólo la verdad los hará libres", el centenario diario allegado al Partido Nacional descarta que la incidencia de la oposición o de algunos sectores de la prensa hayan incidido en la repercusión pública de la polémica.

"Cuatro veces ha intentado (el gob ierno) cerrar el capítulo y cuatro veces ha fracasado con todo éxito. No porque sus adversarios sean particularmente hábiles, ni porque la prensa sea especialmente encarnizada, sino porque la única salida verdadera a este tipo de enredos es la que hasta ahora el oficialismo se ha negado a tomar: contar todo y publicar todos los documentos. Cada día que pasa sin que eso ocurra es un día en que el costo político crece, complicando más las cosas sin mayor sentido", dice el editorial.

"El asunto, en apariencia menor, se ha convertido en una herida que no cicatriza precisamente por la forma en que se ha intentado curarla. Cada explicación sin respaldo documental, cada declaración que pretende dar por zanjado lo que no está zanjado, no hace más que alimentar las dudas y multiplicar las preguntas. El silencio y la opacidad resultan hoy un remedio peor que la enfermedad", agrega.

Críticas a la Jutep

Pero la parte más comprometida de la opinión de El País aparece cuando adelantándose en el tiempo sale a poner dudas en la actuación de la Jutep.

"Tampoco le sirve (al gobierno) refugiarse en el fallo que eventualmente emita la Junta de Transparencia y Ética Pública", porque la "credibilidad de la Jutep está seriamente comprometida por la percepción, fundada en episodios concretos y de público conocimiento, de que sus decisiones responden más a la lógica del alineamiento político de sus integrantes que a la de los informes técnicos que sus propios funcionarios elaboran".

"Una institución que prescinde de sus propios informes para defender a quienes comparten su color partidario no puede ser el árbitro en quien confíe la opinión pública. La Jutep sencillamente no es confiable y su opinión es absolutamente irrelevante", añade.

Críticas al Frente Amplio

Ya en la parte final del editorial, El País cuestiona la "opacidad" del partido gobernante.

"El gobierno del Frente Amplio llegó al poder con un capital de confianza que le fue otorgado por una mayoría de uruguayos, pero ese capital se administra con cuidado y se dilapida con opacidad. No hay relato político que resista la ausencia de pruebas cuando las preguntas son legítimas y no han encontrado respuesta. La única forma de salir airosos de este episodio es la más antigua y la más simple: decir la verdad entera, mostrar todos los papeles, responder todas las preguntas sin excepción ni reserva. Que los documentos hablen. Sólo la verdad los hará libres", concluye.

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