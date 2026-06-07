Para el diario El País: "La Jutep sencillamente no es confiable y su opinión es absolutamente irrelevante"

Críticas a la Jutep

Pero la parte más comprometida de la opinión de El País aparece cuando adelantándose en el tiempo sale a poner dudas en la actuación de la Jutep.

"Tampoco le sirve (al gobierno) refugiarse en el fallo que eventualmente emita la Junta de Transparencia y Ética Pública", porque la "credibilidad de la Jutep está seriamente comprometida por la percepción, fundada en episodios concretos y de público conocimiento, de que sus decisiones responden más a la lógica del alineamiento político de sus integrantes que a la de los informes técnicos que sus propios funcionarios elaboran".

"Una institución que prescinde de sus propios informes para defender a quienes comparten su color partidario no puede ser el árbitro en quien confíe la opinión pública. La Jutep sencillamente no es confiable y su opinión es absolutamente irrelevante", añade.

Críticas al Frente Amplio

Ya en la parte final del editorial, El País cuestiona la "opacidad" del partido gobernante.

"El gobierno del Frente Amplio llegó al poder con un capital de confianza que le fue otorgado por una mayoría de uruguayos, pero ese capital se administra con cuidado y se dilapida con opacidad. No hay relato político que resista la ausencia de pruebas cuando las preguntas son legítimas y no han encontrado respuesta. La única forma de salir airosos de este episodio es la más antigua y la más simple: decir la verdad entera, mostrar todos los papeles, responder todas las preguntas sin excepción ni reserva. Que los documentos hablen. Sólo la verdad los hará libres", concluye.