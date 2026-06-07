Carlos Negro encabezó operativo policial en Marconi tras ola de balaceras

Operativo sin plazo definido

Durante su recorrida por el barrio, el ministro Negro aseguró que la presencia policial se mantendrá el tiempo que sea necesario. “Estos controles van a durar lo que tengan que durar, lo necesario de acuerdo a la evaluación que vamos a hacer día a día”, afirmó.

El jerarca agregó que, una vez cumplidos los objetivos en Marconi y tras una evaluación positiva de los resultados, la Operación Dominio podrá trasladarse a otros puntos de la capital donde las circunstancias así lo requieran.

Preocupación por el aumento de armas

Consultado sobre recientes balaceras ocurridas en el barrio Las Acacias, Negro sostuvo que estos hechos evidencian el incremento de la circulación de armas y municiones en el país.

“Estamos trabajando en ese tema, estamos atrás de un proyecto de ley y de un proyecto reglamentario para abordar esta temática”, señaló el ministro.

La intervención policial se produce luego de que en la noche del miércoles y la madrugada del jueves se registraran más de 500 disparos en Marconi, en un episodio que incluyó intercambios de fuego entre delincuentes y efectivos policiales. El procedimiento culminó con la detención de un hombre señalado por los investigadores como una figura con influencia en actividades delictivas dentro del barrio.