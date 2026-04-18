Líderes progresistas sellan una alianza en España con alusiones a Trump y críticas a la presión sobre Cuba

Poco después, Lula da Silva aseguró que la ONU ya no representa el objetivo para el que fue creada, al tiempo que lamentó que los países miembros del Consejo de Seguridad tomen decisiones “unilaterales” sin la intervención de otras naciones.

Esta cumbre progresista —cuyos líderes presentes tienen como punto en común las tensiones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump— puso sobre la mesa de diálogo temas más allá de la defensa de la democracia: desde críticas contra el actuar de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hasta la compleja situación que vive Cuba en medio del embargo económico y energético impuesto por EE.UU.

La reunión llega como una “altertantiva” política, como describió Petro, ante el avance de la derecha el el mundo. Y aunque hubo pocas menciones directas a Trump, alusiones al presidente de EEUU marcaron un punto en común entre los participantes

Cuba, un tema presente en la cumbre progresista

En su intervención, la presidenta de México propuso ante los líderes de la cumbre una declaración “en contra de la intervención militar en Cuba”.

“Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba. Que el diálogo y la paz prevalezcan”, dijo Sheinbaum.

La mandataria destacó que México ha apoyado a la isla contra el embargo estadounidense desde 1962, “cuando otros guardaron silencio”.

Y añadió que su país ha mantenido actualmente la ayuda y “ha sabido sostener sus principios incluso en soledad”.

Ymandú Orsi con Sheinbaum

El presidente de la República, Yamandú Orsi, mantuvo una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el marco de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, que se desarrolla en Barcelona.

El encuentro, realizado este sábado 18, permitió reafirmar los vínculos entre Uruguay y México, en una instancia en la que ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de fortalecer los espacios de cooperación y diálogo bilateral.

De la reunión también participaron el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

La instancia formó parte de la agenda internacional que Orsi desarrolla en España, que incluyó además un encuentro con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La agenda del mandatario continuará con la visita a una empresa del sector de supercomputación y culminará con un encuentro con la comunidad uruguaya en Barcelona. El retorno a Uruguay está previsto para el domingo 19.