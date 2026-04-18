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Política

Nuevo desafío

Vuelve el Frente Amplio te escucha para transmitir y responder a las demandas de la gente

El presidente del FA, Fernando Pereira, dijo que esta nueva instancia del Frente Amplio es más difícil y desafiante. "Hay que ir a escuchar a la gente", señaló.

Frente Amplio saldrá nuevamente a dialogar con la gente.

Frente Amplio saldrá nuevamente a dialogar con la gente.

 Foto: Carlos Lebrato / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El FA se prepara para relanzar una de sus herramientas más identificables de los últimos años: el “Frente Amplio te escucha”. Pero esta vez, el contexto es otro. Ya no se trata de una fuerza política en oposición, sino de un oficialismo que debe gestionar, responder y rendir cuentas en tiempo real.

El presidente de la coalición, Fernando Pereira, lo sintetizó así en una entrevista con El País: “Hay que ir a escuchar a la gente para transmitir y responder a las demandas. Es más difícil, desafiante”, valoró.

La reedición del programa, que en su primera versión funcionó como un termómetro social y político, busca ahora dar un paso más: transformar la escucha en gestión. Pereira reconoce que hay “aprendizajes” y que esta segunda etapa llega con “más experiencia”, lo que —según sostiene— permitirá evitar errores previos. Traducido: menos diagnóstico y más ejecución.

Desafíos del FA

El desafío central es el equilibrio entre la lógica de la fuerza política y la del gobierno. Un documento interno presentado ante la Mesa Política del FA subraya esa tensión con una fórmula conocida pero siempre compleja: “autonomía relativa” del gobierno y “necesaria coordinación” con la estructura partidaria. En otras palabras, cómo evitar que la escucha se convierta en una promesa sin canal institucional o, en el extremo opuesto, en una simple defensa de la gestión.

El plan mantiene sus objetivos originales —escucha activa, diálogo directo, procesamiento de críticas y reconstrucción de confianza—, pero incorpora una dimensión más exigente: informar sobre políticas públicas en curso y recoger demandas de “sectores estratégicos”. El concepto no es inocente; implica priorización en un escenario donde las expectativas suelen ser más amplias que los recursos disponibles.

Además, hay una meta orgánica que no pasa desapercibida: recomponer el funcionamiento de la estructura política en todo el país. El FA parece asumir que gobernar también tensiona hacia adentro, debilitando en ocasiones los vínculos territoriales y la militancia cotidiana. La “escucha”, en ese sentido, no solo mira hacia la ciudadanía, sino también hacia su propia base.

Pereira llevará esta experiencia a España, en el marco de un encuentro sobre movilización progresista global, lo que sugiere que el FA busca posicionar este formato como un modelo exportable. Sin embargo, la verdadera prueba no estará en los foros internacionales, sino en los barrios, sindicatos y organizaciones sociales donde esa escucha deberá traducirse en respuestas tangibles.

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