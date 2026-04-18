Inestabilidad y descenso térmico: así estará el tiempo en Uruguay en los próximos días

Los principales modelos meteorológicos y fuentes especializadas coinciden en señalar un escenario de tiempo inestable para Uruguay en los próximos días, con presencia de lluvias, tormentas aisladas y variaciones térmicas que marcarán una transición hacia condiciones más frescas.
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Caras y Caretas Diario
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De acuerdo con datos del modelo de Windguru, se prevé un período con abundante nubosidad y episodios de precipitaciones, particularmente concentrados entre el fin de semana y comienzos de la próxima semana. El sistema indica probabilidad de tormentas aisladas y acumulados de lluvia variables, con mayor incidencia en franjas horarias específicas.
En paralelo, el observatorio brasileño MetSul Meteorologia advierte sobre un patrón de inestabilidad regional que continúa afectando al sur de Brasil y Uruguay, con condiciones propicias para lluvias y tormentas, asociadas a sistemas de baja presión en la región.
Evolución día a día
Para este sábado, se espera una jornada templada, con temperaturas que rondarán los 21°C de máxima y 17°C de mínima, bajo un cielo mayormente nublado.
El domingo y el lunes mantendrán características similares, con nubosidad persistente y baja probabilidad de lluvias significativas, aunque con ambiente húmedo y estable en términos térmicos.
El cambio más relevante se proyecta hacia el martes, cuando aumentará la probabilidad de precipitaciones más consistentes, con acumulados cercanos a los 20 mm en algunas zonas del país.
Pronóstico para la próxima semana
Hacia mediados de semana, los modelos coinciden en un descenso gradual de temperaturas, con máximas que podrían ubicarse por debajo de los 20°C y mínimas en torno a los 15°C o inferiores.
En este contexto, se espera una alternancia entre períodos de mejora y nuevas inestabilidades, lo que configura un escenario típicamente otoñal, caracterizado por variabilidad atmosférica y episodios intermitentes de lluvia.