Inestabilidad y descenso térmico: así estará el tiempo en Uruguay en los próximos días

Evolución día a día

Para este sábado, se espera una jornada templada, con temperaturas que rondarán los 21°C de máxima y 17°C de mínima, bajo un cielo mayormente nublado.

El domingo y el lunes mantendrán características similares, con nubosidad persistente y baja probabilidad de lluvias significativas, aunque con ambiente húmedo y estable en términos térmicos.

El cambio más relevante se proyecta hacia el martes, cuando aumentará la probabilidad de precipitaciones más consistentes, con acumulados cercanos a los 20 mm en algunas zonas del país.

Pronóstico para la próxima semana

Hacia mediados de semana, los modelos coinciden en un descenso gradual de temperaturas, con máximas que podrían ubicarse por debajo de los 20°C y mínimas en torno a los 15°C o inferiores.

En este contexto, se espera una alternancia entre períodos de mejora y nuevas inestabilidades, lo que configura un escenario típicamente otoñal, caracterizado por variabilidad atmosférica y episodios intermitentes de lluvia.