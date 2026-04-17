La polémica irrupción de Cardama en Uruguay, paso a paso

De una competitiva licitación a una sospechosa improvisación

16 de diciembre de 2021 - El expresidente Lacalle Pou, junto al exministro de Defensa Javier García, el exsubsecretario Rivera Elgue y el excomandante en jefe de la Armada Jorge Wilson, anuncia el inicio del proceso de compra de dos OPV con un llamado a precios, por un monto estimado en U$S 100 millones cada buque. García puso como ejemplo que Argentina acababa de recibir una por ese costo. Allí se estipuló un plazo para la entrega de la primera unidad naval en junio de 2024.

También expresa que se formaron 3 comisiones, una técnica, una asesora de adjudicación (Armada, MDN y MEF) y otra de seguimiento y monitoreo del proceso coparticipación de todos los partidos con representación parlamentaria excepto Cabildo Abierto y Partido Nacional, por integrar la cúpula del MDN.

27 de diciembre de 2021 - El MDN hace llegar a distintas embajadas los pliegos de condiciones para la compra de OPV nuevas (CDE No.01/2022) y usadas (CDE No.02/2022) para que participen astilleros de esos países, particularmente las empresas que habían estado interés en participar en ocasiones anteriores. El pliego del llamado fijaba fecha de apertura de las ofertas el día 10 de febrero de 2022.

Enero de 2022 – Los astilleros interesados realizan consultas al ministerio. Una de ellas incluía la solicitud de extensión del plazo de entrega de las ofertas, pero esta fue contestada recién el día 7 de febrero (tres días antes del plazo para entregar las ofertas). MDN fija nueva fecha de entrega para el 28 de marzo de 2022.

28 de marzo de 2022 – El MDN recibe las ofertas de cinco astilleros, pero siguen adelante las presentadas por CSTC (China), Damen (Países Bajos), Kership (Francia), quedando eliminadas las ofertas de Fincantieri (Italia), por no presentar la oferta a tiempo y Constructions Mécaniques de Normandie (Francia), por no haber presentado la traducción de su oferta al castellano en el plazo establecido.

Mayo de 2022 - El MDN notifica a los astilleros participantes de la actuación de la comisión técnica y la comisión asesora de adjudicación, en la cual deja de manifiesto que la única oferta que cumplió todos los requisitos técnicos y administrativos excluyentes es la de la empresa china CSTC (obtuvo 96 puntos en 100), siendo, a su vez, la oferta más económica de las tres validadas por el MDN.

La comisión asesora de adjudicación recomienda comprar las OPV a CSTC con un Sistema Logístico Integral (ILS) a 15 años por un precio de US$ 199.480.000.

13 de julio de 2022 – El Tribunal de Cuentas avala el procedimiento de compra.

Agosto de 2022 – El embajador y el agregado de defensa de China visitan al MDN para consultar por el proceso de compra de las OPV y hacerle saber la importancia que le asigna el gobierno chino a este proyecto naval uruguayo. Según China, en esa ocasión, el ministro Javier García les plantea que el gobierno chino debía bajar el precio). "Yo tengo la llave de la compra, si Uds. colaboran, el negocio se hace, si no colaboran no hay negocio", manifestó García a los diplomáticos chinos.

* El Parlamento uruguayo aprueba un acuerdo de cooperación en materia de defensa con China. Gracias a dicho convenio, la Armada Nacional recibe durante los próximos meses vehículos y material de vanguardia para sus operaciones navales.

Setiembre de 2022 – La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, le hace llegar una carta al senador nacionalista Daniel Camy (entonces presidente de la Comisión de Defensa) expresando su “preocupación” por la compra de buques de guerra a China por parte del Estado uruguayo.

25 de setiembre de 2022 – Se vencen las garantías de mantenimiento de las ofertas recibidas en la licitación y ante consulta de los astilleros, el MDN dispuso extender las mismas por un plazo de 90 días hasta el 24 de diciembre de 2022.

El embajador de China solicita una entrevista al ministro García para poder mejorar la oferta, pero el secretario de Estado no lo recibe. En cambio, se reúne con el Dir. Gral. de Secretaría, Fabián Martínez, quien concurre a la Embajada de China. Allí el embajador le manifiesta que el proyecto OPV era seguido con sumo interés por el gobierno de su país, y esperaban la definición de la adjudicación a CSTC, tras el proceso licitatorio competitivo que ganó el astillero estatal chino.

Octubre de 2022 – Sin definiciones sobre la licitación, el MDN recibe, por medio de un empresario uruguayo, representante del astillero italiano Fincantieri, una oferta de dos OPV usadas de Noruega. Un jerarca del ministerio hace saber al empresario que el MDN solo recibe a embajadores. Formalmente, la propuesta es realizada por el embajador de Italia en el Uruguay en una reunión celebrada el 4 de noviembre de 2022.

El MDN manifiesta que, en el caso de aceptar la propuesta, el negocio debía de ser de Gobierno a Gobierno.

Sin embargo, la oferta fue descartada a partir de un informe de un capitán de la Armada que advertía dificultades para conseguir repuestos y una limitante importante en el calado, lo que impediría operar en el puerto de Montevideo y en el astillero de la Armada (calado de 6 mts.).

Mala Xunta

4 de noviembre de 2022 - Lacalle Pou se reúne con el entonces presidente del Partido Popular y candidato a la presidencia de España, Alberto Núñez Feijóo, quien fuera durante 13 años presidente de la Xunta de Galicia, y mientras estuvo en el cargo, fue investigado por un mega fraude naval que involucró a un quebrado astillero vigués (Barreras) con la empresa petrolera mexicana Pemex, para que se construyeran barcos en el astillero público Navantia (cuyo director era José García Costas, uno de los socios de Cardama).

Llamativamente, el padrino del acuerdo estratégico, Núñez Feijóo, y el facilitador del negocio, García Costas, salieron impunes del proceso judicial en el que fue condenado el director mexicano de Pemex, Emilio Lozoya, también involucrado en el mega escándalo de corrupción de Odebrecht.

Vale recordar que Lacalle Pou y Núñez Feijóo se habían reunido a principios de 2020, donde hablaron de acuerdos empresariales y en particular, de la industria naval gallega.

822855 Nuñez Feijóo y Lacalle Pou se reunieron meses antes de la adjudicación a Cardama.

Enero de 2023 - El MDN anuncia que la licitación por la compra de dos OPV quedaba desierta debido a que el monto de la oferta de la empresa china excedía el presupuesto que el gobierno preveía gastar para la compra de las dos patrulleras.

Abril de 2023 – Tras un par de meses sin aparentes novedades se anuncia un nuevo proceso, presuntamente competitivo para recibir ofertas de astilleros interesados, pero en esta oportunidad el MDN bajó drásticamente los requisitos específicos.

Mientras en los pliegos de la licitación de 2021 se requerían 80 aspectos técnicos, luego el MDN solo exigió 3 requisitos: un desplazamiento de más de 1.500 toneladas, una cubierta de vuelo y un hangar para alojar a un helicóptero.

Llega primera oferta de Cardama

2 de abril de 2023 – El comandante en jefe de la Armada Jorge Wilson tiene en sus manos una oferta que llegó de la empresa Cardama para construir dos OPV en tiempo récord (18 meses la primera) y un precio irrisorio por ambas (€ 68 millones), aspecto que llamó la atención de varios contralmirantes de la Armada, debido a que Cardama nunca había construido buques de ese tipo (y tampoco tenía las capacidades físicas ni humanas para poder realizarlo) y los precios estipulados en el mercado naval eran muy superiores a lo ofrecido por Cardama.

* El pasado 6 de abril, el excomandante en jefe de la Armada, Leonardo Alonso, dijo que Cardama “nunca figuró entre los astilleros interesados en construir los OPV”, lo que amplifica la sospecha de su irrupción en 2023. También recordó que el empresario gallego Alberto Iglesias hacía lobby para que el Estado le compre un buque que Cardama tenía “de clavo”, en referencia a uno ofrecido en 2016, que luego remató como chatarra.

** A fines de 2025, Gustavo Musso, el exjefe del Estado Mayor de la Armada, en su declaración en la investigación administrativa, consignada por La Diaria, la primera propuesta de Cardama fue recibida por el ministro García (e inmediatamente trasladada a Wilson) el 2 de abril, cuando aún “no se había llamado a un nuevo proceso licitatorio para la adquisición de los patrulleros”.

Según supo Caras y Caretas, la oferta de Cardama llegó por medio del expiloto de la Armada, Gerardo “Bocha” Moreira, representante del astillero vigués, luego de que Alberto Iglesias fuera imputado por apropiación indebida por Casa de Galicia.

Moreira es amigo del contralmirante Héctor Magliocca (quien votó a favor de Cardama y pocos meses después fue ascendido) y el exedecán del Lacalle Pou, CN Gonzalo de Ocampo, todos excompañeros de promoción en la Armada Nacional.

13 de abril de 2023 – Durante una reunión en Torre Ejecutiva, Lacalle Pou y Javier García deciden seguir adelante con la oferta recibida por parte de Cardama, según explicó el entonces número dos del ministerio, el excabildante Rivera Elgue.

Mayo de 2023 – El capitán de navío Marcelo Da Silva hombre de mayor confianza de Wilson se comunica telefónicamente con los representantes de siete astilleros que ya habían participado en el proceso anterior y Cardama (que no había concursado en 2021 y no tenía experiencia en construir OPV) para pedirles que presenten ofertas a partir de los tres escasos requisitos técnicos, aunque la Armada ya tenía sobre la mesa hace un mes la oferta de Cardama. “Es esto o nada”, les dijo Wilson a varios de sus súbditos antes de la dudosa votación.

Elgue, exsubsecretario de Defensa Nacional (2020-2025) deslizó en una entrevista el 31 de octubre de 2025 a Desayunos Informales que el llamado a los demás astilleros fue una puesta en escena para mostrar “transparencia” en el procedimiento. “No era un proceso competitivo”, sino un proceso “comparativo”, para cotejar la oferta de Cardama con las otras.

De hecho, tras la comparativa del MDN, curiosamente el astillero de Vigo (el único invitado que no había participado previamente en la licitación y nunca había construido una OPV) presentó una nueva oferta con un precio mayor al inicial.

14 de mayo de 2023 - Elgue también explicó que cuando viajó junto al capitán Marcelo Da Silva a Vigo, para visitar a Cardama, entre el 14 y 16 de mayo, la decisión de contratar al varadero gallego ya estaba tomada por el Poder Ejecutivo.

Sospechosamente, fue la única visita a las instalaciones de las empresas participantes, lo que causó desconfianza de varios de los representantes de los otros astilleros interesados que también habían cursado invitaciones similares sin obtener respuestas del gobierno uruguayo, por lo que sintieron que se estaba manifestando preferencia por uno de los competidores: Francisco Cardama SA.

22 de mayo de 2023 – Los contralmirantes de la Armada reciben las ocho propuestas, pero tienen solamente tres días para estudiarlas y tomar una decisión.

26 de mayo de 2023 – Se realiza la votación de la Junta de Comandantes de la Armada para seleccionar un astillero. La decisión no fue unánime. Cardama resultó ganadora tras ser elegida solamente por tres de los siete almirantes: el entonces jefe de la Armada Jorge Wilson, Héctor Magliocca y José Luis Elizondo (actual comandante en jefe).

Quien era el jefe del Estado Mayor de la Armada, Gustavo Musso, fue el único que presentó un informe técnico y financiero de los astilleros concursantes, ubicando como mejor opción a Gondán y, como peor, la del astillero Francisco Cardama S.A., justificada con un informe financiero lapidario, insuficientes capacidades estructurales para construir dos OPV al mismo tiempo (lo confirmó la auditoría de Bureau Veritas) e inexperiencia en la construcción de OPV.

Los contralmirantes Miguel de Souza, Gustavo Luciani y Mario Vizcay tampoco eligieron a Cardama. De Souza optó por la colombiana Cotecmar (que ya entregó OPV como las que pretendía Uruguay); Luciani por la oferta de la china CSTC, aduciendo que ya había sido aprobada por una comisión asesora y otra técnica; mientras que Viscay se abstuvo, según supo Caras y Caretas, porque advirtió que “la mano venía direccionada" hacia Cardama.

15122023-DSC_3056

Lacalle Pou y García anuncian compra de dos OPV a Cardama

17 de julio de 2023 – El ministro García anuncia la adquisición por parte del gobierno uruguayo de dos OPV para la Armada Nacional que serán comprados al astillero español Cardama a un precio de 82,2 millones de euros. El contrato más importante de la centenaria historia del astillero vigués, que estaba en números rojos cuando el Estado uruguayo lo seleccionó. De hecho, el monto del contrato es 200 veces mayor a lo que ganó la empresa en el último balance presentado.

Se trata de dos buques “cero kilómetros, cero millas” y la decisión adoptada se basó “en razones técnicas que aportó la Armada Nacional, razones de monto y razones de plazo”. Todos esos aspectos son parte de los cuestionamientos actuales,

“Esta fue la oferta, de las recibidas, la de menor costo, de las 8 de diferentes orígenes que se recibieron, y al mismo tiempo fue la oferta que más rápidamente ofreció la entrega de los dos buques”, explicó García. El primer buque, si todo marcha en esos plazos, estaría entregándose en los primeros meses de 2025, dijo.

15 de diciembre de 2023 - El MDN, con la comisión asesora y Javier García a la cabeza, firman el contrato con Cardama para la compra de dos OPV nuevas y desde esa fecha corre un plazo de 45 días para que la empresa española constituya una Garantía de Reembolso y una Garantía de Fiel Cumplimiento. (Dicho proceso, que a la postre fue muy dilatado, será próximamente analizado en estas páginas).

Para concluir esta entrega, vale recordar lo que viene pasando y va a ocurrir de aquí en más en la comisión investigadora del Parlamento, a la que será citado el principal lobista que tuvo Cardama en Uruguay, el gallego Alberto Iglesias.

Iglesias, último presidente de la mutualista Casa de Galicia, que fue cerrada en diciembre de 2021, fue condenado por apropiación indebida el año pasado. Tras conocer la sentencia, apuntó contra el pasado gobierno y su presidente: "Desde ahora les empezaré a devolver todas las cortesías al Partido Nacional y a Lacalle".