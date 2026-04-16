Conflicto en la banca privada por despido de una trabajadora con licencia médica

Inmediatamente, el Consejo del Sector Financiero Privado tomó cartas en el asunto y se trasladó hasta la cooperativa, donde se realizó una asamblea con los trabajadores y se anunció el inicio de un conflicto.

La primera medida fue un paro de actividades, que comenzó a las 15:00 de este jueves hasta el final de la jornada. "Las medidas continuarán en el correr de esta semana y la que viene, hasta que encontremos una solución con la cooperativa", sostuvo el presidente del Consejo, José Iglesias, a la web del sindicato.

"Queremos dejar claro como sindicato que para nosotros es importante siempre preservar la fuente de trabajo", agregó.

Para AEBU, la meta es "siempre apostar a que los derechos de los trabajadores se respeten", enfatizó el dirigente, y esta situación no será la excepción.

Conflicto en banca pública

Por su parte, en los bancos públicos siguen las medidas. Para este viernes 17 de abril se anuncian paros en las sucursales de Tacuarembó del Banco República y Banco de Seguros. El paro en las dos sucursales comenzará a las 12:40 y ambas concentrarán en la puerta del BROU. La medida incluye también a la localidad de Tambores.

Esta movilización forma parte de las acciones definidas por el Consejo en el actual proceso de negociación colectiva, que tendrá su próximo ámbito de rama el 30 de abril.