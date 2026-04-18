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Política José Carlos Mahía |

Oposición ausente

Mahía destacó que el Congreso Nacional de Educación tendrá una apertura "como nunca antes hubo en el país"

El ministro de Educación, José Carlos Mahía, señaló que el congreso generará aportes concretos para “seguir trabajando en mejorar la educación uruguaya".

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía.

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Este viernes se realizó en el Paraninfo de la Universidad de la República el lanzamiento oficial de la Comisión Organizadora del cuarto Congreso Nacional de Educación (CNE) “Misiones Sociopedagógicas”, con la participación de autoridades de la educación pública y representantes del ámbito privado. El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, destacó que se tratará de un congreso “con mucha apertura, como nunca antes hubo en el país”.

Mejorar la educación

Mahía explicó que la mesa ejecutiva de la Comisión Organizadora está integrada por la Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad de la República y la Universidad Tecnológica del Uruguay, así como también por el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio del Interior, que tienen a su cargo la educación militar y policial. Además, subrayó la participación de representantes de la educación privada.

Mahía señaló que el objetivo es que el congreso genere aportes concretos para “seguir trabajando en mejorar la educación uruguaya, que es el único camino que tenemos para salir adelante como país”. También adelantó que entre los principales ejes temáticos estarán la mejora de la convivencia escolar, la incorporación de la inteligencia artificial y el fortalecimiento de los aprendizajes en los estudiantes.

Carolina Cosse criticó a la oposición

Por su parte, la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, hizo hincapié en la importancia de la participación ciudadana. “Lo importante es la actitud de los uruguayos”, afirmó, y agregó que “no se imagina a nadie” que no se acerque a las asambleas para plantear sus inquietudes sobre la educación.

Cosse sostuvo que esas preocupaciones pueden abarcar tanto los contenidos educativos como problemáticas más amplias que impactan en el sistema, como la violencia en los barrios y las situaciones de salud mental. “Son realidades que no podemos mirar para otro lado”, indicó.

En relación con la decisión de algunos sectores de la oposición de no participar del congreso, la vicepresidenta consideró que se trata de “un grave error”, aunque aclaró que “es un problema de ellos”. En ese marco, remarcó que “la ciudadanía sí va a participar” y subrayó que “hay que dar la oportunidad de que la gente cambie de opinión. Las cosas no están escritas en piedra”.

El Congreso Nacional de Educación “Misiones Sociopedagógicas” se presenta como un ámbito de intercambio y elaboración de propuestas en torno a los principales desafíos del sistema educativo, con participación de actores institucionales y sociales de todo el país.

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