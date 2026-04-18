Mahía destacó que el Congreso Nacional de Educación tendrá una apertura "como nunca antes hubo en el país"

Carolina Cosse criticó a la oposición

Por su parte, la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, hizo hincapié en la importancia de la participación ciudadana. “Lo importante es la actitud de los uruguayos”, afirmó, y agregó que “no se imagina a nadie” que no se acerque a las asambleas para plantear sus inquietudes sobre la educación.

Cosse sostuvo que esas preocupaciones pueden abarcar tanto los contenidos educativos como problemáticas más amplias que impactan en el sistema, como la violencia en los barrios y las situaciones de salud mental. “Son realidades que no podemos mirar para otro lado”, indicó.

En relación con la decisión de algunos sectores de la oposición de no participar del congreso, la vicepresidenta consideró que se trata de “un grave error”, aunque aclaró que “es un problema de ellos”. En ese marco, remarcó que “la ciudadanía sí va a participar” y subrayó que “hay que dar la oportunidad de que la gente cambie de opinión. Las cosas no están escritas en piedra”.

El Congreso Nacional de Educación “Misiones Sociopedagógicas” se presenta como un ámbito de intercambio y elaboración de propuestas en torno a los principales desafíos del sistema educativo, con participación de actores institucionales y sociales de todo el país.