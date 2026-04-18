Este viernes se realizó en el Paraninfo de la Universidad de la República el lanzamiento oficial de la Comisión Organizadora del cuarto Congreso Nacional de Educación (CNE) “Misiones Sociopedagógicas”, con la participación de autoridades de la educación pública y representantes del ámbito privado. El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, destacó que se tratará de un congreso “con mucha apertura, como nunca antes hubo en el país”.
Oposición ausente
Mahía destacó que el Congreso Nacional de Educación tendrá una apertura "como nunca antes hubo en el país"
El ministro de Educación, José Carlos Mahía, señaló que el congreso generará aportes concretos para “seguir trabajando en mejorar la educación uruguaya".