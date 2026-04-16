Nacional se prepara para enfrentar a Liverpool y recupera un jugador importante

Aun no hay un equipo definido para enfrentar al negriazul. Pero si podemos afirmar que el dt va a recuperar una ficha importante para el próximo fin de semana.

El lateral izquierdo Camilo Cándido es muy probable que esté en la lista de convocados ya que sería dado de alta tras sufrir un desgarro el pasado 27 de marzo.

Recordemos que Cándido se lesionó el recto anterior del cuadricep izquierdo y esto hizo que se perdiera varios partidos.

Si bien Nacional está a 10 puntos del puntero en el Torneo Apertura, cada partido es importante. No por tratar de pelear por el Apertura ya que es bastante imposible. Pero si, para no relegar más puntos en la futura Tabla Anual.

Se bajó la pena

La Comisión Disciplinaria de la AUF bajó la sanción al dirigente Federico Britos.

El dirigente había sido denunciado por el árbitro Javier Burgos luego del encuentro en el Gran Parque Central cuando Nacional cayó ante central español 1a0.

Luego de un pésimo arbitraje de Burgos, el dirigente fue a "discutir" algunos fallos que había tenido el juez, hasta ahí todo normal.

Pero el árbitro denunció al dirigente tricolor diciendo que no solo le increpó sino también lo quiso agredir.

Ante esa denuncia, Britos fue sancionado por 45 días sin derecho a estar como dirigente. Nacional apeló el fallo. Ante una nueva reunión las declaraciones del árbitro Burgos, eran diferentes a lo que había denunciado en un principio. Pero aún es peor cuando Nacional muestra un video de sus cámaras de seguridad que están en los pasillos internos del Gran Parque Central y en ningún momento se ve esa posible agresión hacia el juez.

Quedara un precedente en el fútbol uruguayo, ya que no todas las canchas cuentan con cámara para ver que pasa en los pasillos de los estadios. Si hubiera otra denuncia de un juez en una cancha sin cámaras ¿ qué pasaría?

Por su parte el juez Javier Burgos arbitrar el partido de Racing, Defensor. No hay ningún tipo de comunicado de AUDAF, defendiendo o haciendo algún alegato de la situación. Pero ante tan importante echo y más aún la "falsa" declaración, se lo sigue dejando dirigir partidos como sino pasara nada.