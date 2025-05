Los desafíos de la ministra Lazo en la reconquista del Ministerio

Las denuncias en Cantinas Militares, en Hospital Militar, en la Armada, en la Fuerza Aérea, en el Servicio de Remonta del Ejército y sobre las intrigas entre los grupos de retirados militares se concretarían ante el arribo de las nuevas autoridades.

Lazo no necesitó llegar al Ministerio para enterarse de las denuncias; de todas ellas, la de la compra de las lanchas patrulleras oceánicas (OPV) la misma ministra la venía trabajando como senadora en la Comisión de Defensa. Por eso no sorprendió la creación de la Comisión en el Ministerio de Defensa para investigar la compra de las OPV, con el respaldo, además, del presidente de la República.

La comisión continúa trabajando, por lo que no se descarta que haya nuevas acciones. “Seguramente vamos a tomar algún paso más”, dijo, y comentó que "en el Ministerio se avanzará en una investigación administrativa para conocer todo el proceso de compra y la participación de los funcionarios que intervinieron". Lazo aseguró que durante el proceso de compra hubo “mucha desprolijidad”. “Hay que ser muy estrictos a la hora del seguimiento de algo que implicó un dinero público”, subrayó. Además, dijo que en “las próximas horas” el grupo de trabajo tendrá un “informe completo”, y aseguró que hubo “faltas disciplinarias” al momento de entregar información.

Marcando el paso

Lazo se reunió con la bancada de senadores del Frente Amplio por las sanciones a cuatro oficiales de la Armada, entre ellos el excomandante Jorge Wilson, por el proceso de compra y pago de las patrullas oceánicas. Indicó que las sanciones fueron de carácter disciplinario y se dieron en el contexto de una investigación exhaustiva de un grupo de trabajo. Tampoco descartó que se den sanciones en el ámbito administrativo. "Entendemos que hubo faltas disciplinarias a la hora de la entrega de la información o algunas cosas que se manifestaron en ese marco", afirmó Lazo, quien entiende que no se le dijo la verdad en algunos casos.

“Entiendo que cuando se hicieron algunas preguntas que tienen que ver directamente con la información que precisábamos para tener una composición de lugar estrictamente de lo que había sucedido, se detectó allí que no se estaba diciendo lo correcto o no se estaba diciendo la verdad, y eso es una falta que tiene que ver con la disciplina, con lo jerárquico”, dijo, y recordó la sanción a los cuatro jerarcas de la Armada.

Salud militar

En marzo de este año, la polémica interna entre grupos de retirados militares se encendió cuando uno de los grupos, que se auto identifica como Sindicato Militar, solicitó a la ministra retomar las denuncias contra la gestión del general Rebollo al frente de la Dirección de Sanidad de las Fuerzas Armadas.

Desde hace tres años, el Sindicato Militar y otros grupos organizados de suboficiales vienen solicitando auditorías en el Hospital Militar y a la Fundación Fernández Enciso; en su momento el reclamo se elevó a los ministros García y Castaingdebat que no tuvo andamiento.

En un comunicado al personal subalterno, quien figura como Sindicato Militar solicita una auditoría a las nuevas autoridades del ministro de Defensa, ante la confirmación de denuncias que se vienen realizando sobre la Institución de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Si bien la mayoría de los elementos denunciados son los mismos desde la administración pasada, algunos elementos se confirman que fueron de poca repercusión pública.

En su oportunidad, Caras y Caretas había denunciado el desvío de fondos del servicio de Cantinas Militares para el pago de la defensa de un militar acusado de violación a los derechos humanos durante la dictadura. La misma maniobra y con los mismos fines (también denunciado por nuestro medio) se llevó adelante con fondos del Hospital Militar.

De las busecas a los asados

Las busecas tienen toda una tradición militar. En torno a ellas se realizaron importantes pactos de paz entre sus logias, o de los mandos de las Fuerzas Armadas hacia la sociedad civil, con varios dirigentes políticos repitiendo porciones. Pero, al fin y al cabo, lo uruguayo de los asados cumple el mismo rol, y los comentarios, los corrillos de rumores en los pasillos también se cocinan a las brasas.

Una fuente especializada confió a Caras y Caretas algunos de los comentarios que se realizan mientras las carnes se doran a las brasas:

“Hermano, cómo andás? Espero que te recuperes pronto. Te perdiste la reunión en La Campanita, el que estuvo fue mi primo A., te digo que me contó que estuvo en un asado en el que estaba un tal coronel L. A. de Infantería, que ahora está en Sanidad Militar, es el que fue jefe del batallón de acá hace unos años, y dice que el coronel este habló de todo lo que pasa en Sanidad, que el Hugo Rebollo era el jefe de una banda de lustras ladrones y corruptos, según él la banda ésta estaba integrada por lustras y caballerizos masones. Dijo que los lustras ladrones eran el coronel B., el Paco Á., el Chupete L., otro de apellido G. que se habían afanado todo, y de los caballerizos, según él, son coronel C. (que arregla licitaciones y coimas), el tal V. ( dijo algo de un robo en un CAU en Durazno), el coronel P. que junto con un topo D. los rajaron de la Escuela de Sanidad… En fin, tiró mierda para todos lados. En el asado había varios políticos, te imaginás. También tiró que está trabajando para el general M. y que iban a limpiar el Hospital Militar, por eso lo iban a poner de director del hospital, porque corrían al coronel C. que estaba metido en varias denuncias también, un fantasma. Yo hace mucho que me retire pero a este pata de mierda lo tiene que agarrar una buena tipa y un tribunal de honor por murmurar de esa manera. Mi primo le grabó una parte, te digo que después hablé con el Pipo N. y me confirmó todo, me dijo que lo corrió como un perro de la Escuela de Sanidad y lo acusó de planillarse dietas de más, junto con un suboficial de ahí. Hay que hacer algo, este ‘pata’ no puede murmurar de la Artillería así nomás, hay que hacerle llegar el mensaje al Pajarito, al Negro P. y al Cacho para que le tiren con 155 mm. Te mando un saludo fraterno hermano, y que te mejores para que puedas venir a la próxima tenida”.

La yegua sigue enredada

La anterior Administración quedó sin responder un pedido de informes que realizamos sobre la situación en el Servicio de Remonta del Ejército. Teníamos la esperanza de que el tema se hubiera resuelto internamente como las medidas tomadas en Cantinas Militares, pero los comentarios sin asado ni buseca mediante no son auspiciosos.

En un mensaje que circula entre los grupos de militares retirados y en actividad, el tema vuelve con fuerza:

“Ya te dije el otro día que la nueva directiva del tema de los caballos ya está para salir, aparte la orden de prohibición de vender caballos que dio el Gral. M. ya la dejó sin efecto, y lo relevan del CALE. Además Jorge ya habló con el Cacho St. y la nueva directiva es mucho mejor. Por suerte le está metiendo mano Carlitos M. que es de la barra, porque el que estaba trancando todo y metiendo lío era este coronel M.M., que por suerte lo relevaron del SVR, lo pasan a retiro, porque saltó que le faltaron como 400 cabezas de ganado del campo de Cerrillos, baito pozo y este gordo hizo una investigación trucha y le tiró el fardo al Pony P. y al Kalil C., murmurando que vendieron ese ganado y se quedaron con la plata. Mira que tigre este coronel Ma., y encima andaba murmurando de nosotros, porque hicimos unos negocios con caballos, siempre para beneficiar a remonta. Bueno, así que tranquilos que ya se arregla este problema”.

Para las "barras" que fueron arrimando información precisa, las expectativas en la gestión de Lazo son altas; no es mala cosa ese apoyo para la ministra mientras los temas de defensa no estén en la lista de prioridades de la dirigencia política ni a nivel de la sociedad. Colocar en el nivel de jerarquía que corresponde a las políticas públicas de defensa es un desafío de la administración de Orsi.

Hay un capítulo del mismo que tiene que ver con el pasado reciente y en ese sentido los trabajos de búsqueda en la Armada son auspiciosos. Pero hay otro más general que hace a las políticas públicas de defensa y su movilización, que no deberían depender de esperar el arribo de pandemias o nuevas catástrofes naturales.

En diciembre del año pasado, en entrevista realizada a la actual ministra Sandra Lazo, respondía sobre este asunto: “Yo estoy absolutamente convencida de la necesidad de establecer, primero que nada, diálogos e intercambios, pero además hay un sinfín de temas que tienen que ver con la política de defensa tomada como tal, como política de Estado, donde no podemos estar de espalda a la academia, como así también te digo, no podemos estar de espaldas a la sociedad civil. Una de las líneas de trabajo que implementa las bases programáticas, no estoy innovando, es el fortalecer la pata civil en el mando, en absoluta convivencia, de diálogo genuino, con el respeto a la jerarquía y sobre todo la carrera militar. Me parece que eso es importante. Pero estoy absolutamente convencida de que, además, el mundo transita un camino de innovación científica, de investigación, de nuevas tecnologías y nuevas aplicaciones, y no podemos estar de espaldas a eso, y por supuesto que eso tiene que ser embanderado por la academia, por los científicos, por la investigación. Fíjate que el Instituto Antártico tiene que tener una relevancia importante en el marco de esto, pero también el mundo del trabajo, porque tenemos algunos espacios dentro del propio ministerio que están muy vinculados a generar valor agregado al conocimiento que ya se tiene desde el punto de vista técnico en los diferentes estamentos del Ministerio de Defensa”.