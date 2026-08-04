El canciller Mario Lubetkin se refirió este lunes a la posibilidad de que Uruguay reciba a ciudadanos deportados de Estados Unidos. "No hay una propuesta", afirmó. "Estados Unidos está dialogando con absolutamente todos los países de América Latina, del Caribe, de África, de Europa para enviar migrantes", agregó.
Deportados por EE.UU
Lubetkin se defiende: "No hemos recibido ninguna propuesta definitiva" sobre deportados
"Nosotros no tenemos ninguna postura, porque no tenemos ninguna propuesta", enfatizó el canciller Mario Lubetkin.