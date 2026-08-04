Lubetkin se defiende: "No hemos recibido ninguna propuesta definitiva" sobre deportados

El canciller se mostró sorprendido por el debate y por las repercusiones del tema en Uruguay. "La verdad verdadera es la que decimos nosotros, porque somos los responsables de este gobierno. Vamos a seguir dialogando con Estados Unidos sobre este y sobre cualquier tema", remarcó.

"Nosotros no tenemos ninguna postura, porque no tenemos ninguna propuesta", enfatizó.

Sorpresa en Carifa

El presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (Carifa), Fernando Gambera, entrevistado en la diaria Radio dijo que la noticia del diálogo entre los gobiernos uruguayo y estadounidense en torno a la posible llegada de deportados Uruguay tomó al órgano por sorpresa.

“No solo sorprendió; generó, digamos, una reacción contraria [que] yo diría [que fue] unánime”, acotó Gambera, y agregó que en la Carifa “no se sabía nada” al respecto. Atribuyó el malestar a las formas de negociación del gobierno estadounidense, que “las está desplegando no solo con Uruguay, sino con un conjunto de países, y en algunos casos hay pésimas experiencias”.