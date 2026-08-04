El Frente Amplio proclamará a Fernando Pereira en su Congreso de octubre

El debate está teñido por el enojo de la militancia frenteamplista con el gobierno de Yamandú Orsi y lleva varios meses instalado en la Huella de Seregni. Las negociaciones en curso contemplan que la designación de Pereira en el Congreso supone también aprobar en ese mismo acto el nombre –o los nombres– para ocupar la vicepresidencia de la coalición.

Bajo la premisa de que es necesario salir del encierro cuanto antes para defender las políticas del Poder Ejecutivo, el MPP promovía desde hace meses liquidar todas las instancias este año: hacer el Congreso en octubre y concretar las elecciones antes del fin de diciembre para renovar autoridades del Plenario Nacional y Departamentales.

Congreso de octubre

Por otro lado, y con el aval del propio Pereira, algunos sectores como el MPP y el Partido Comunista comenzaron a buscar los acuerdos para que sea el Congreso de octubre el que renueve su investidura con toda la estructura alineada en "un gran aplauso", al decir de la exvicepresidenta Lucía Topolansky.

El retorno a ese mecanismo estatutario es una reivindicación de larga data de las bases frenteamplistas, pero enfrentó en un inicio la resistencia del intendente Mario Bergara, cuyo sector defendía que la presidencia del Frente Amplio tiene que ser designada por elecciones abiertas con adhesión simultánea.

Sin embargo, y tras una serie de conversaciones, en Seregnistas ahora entienden que hay mejores “condiciones políticas” para designar a Pereira en el Congreso. “Si bien reivindicamos que lo ideal sería hacerlo en elecciones, hoy es imposible pensar que podamos hacerlas antes de fin de año con tantas cosas”, reconoció el diputado astorista y coordinador de la bancada, Carlos Varela, en referencia a otros hitos políticos que tendrán lugar antes de fin de año, como las elecciones para concejales vecinales, el Congreso de la Educación y elecciones del BPS.

Por estas horas, los dirigentes consideran que la fecha más factible será en el segundo semestre del 2027 y sobre octubre.

En esos comicios se juega la representación que obtendrán los sectores dentro del Plenario Nacional y por tanto en la Mesa Política, y suponen especial importancia para los nuevos grupos que buscan generar su espacio.