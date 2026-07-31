Ismael Blanco: "Lubetkin no resiste este tipo de acciones" y debería ser "reemplazado"

Antiimperialismo y soberanía nacional

Sin embargo, Blanco advirtió que un eventual relevo en el Ministerio de Relaciones Exteriores no resolvería por sí solo el problema de fondo. A su entender, la discusión trasciende los nombres y obliga al Frente Amplio a revisar el rumbo de su política internacional. “Yo creo que es un problema no solo de nombres”, señaló, antes de advertir que cambiar al titular de la Cancillería sin modificar la orientación política implicaría “cambiar todo para que todo siga igual”.

En ese sentido, manifestó expectativas sobre el próximo Congreso del Frente Amplio, ámbito en el que espera que la fuerza política debata si la actuación del gobierno está siendo coherente con el programa aprobado por la militancia. “Podemos hacer un Congreso, ratificar el programa, profundizar en estos aspectos, pero también preguntarnos si el gobierno seguirá haciendo lo mismo bajo la lógica de que el gobierno es una cosa y el partido es otra”, reflexionó.

Blanco sostuvo que el antiimperialismo y la defensa de la soberanía nacional han sido históricamente pilares del programa frenteamplista y lamentó que esas discusiones hayan perdido espacio dentro de la coalición de izquierda. También cuestionó lo que calificó como una actitud "claudicante" frente a la política exterior de Estados Unidos y afirmó que el gobierno debería mantener una postura mucho más firme en defensa de los derechos humanos y del derecho internacional.