Las recientes controversias en torno a la política internacional del gobierno de Yamandú Orsi siguen generando fuertes repercusiones dentro del propio Frente Amplio. Uno de los cuestionamientos más duros llegó desde el Dr. Ismael Blanco, abogado, dirigente del Nuevo Espacio e integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales de la fuerza política, quien durante una entrevista en Legítima Mañana de Caras y Caretas manifestó un profundo desacuerdo con el rumbo que ha tomado la Cancillería.
En Legítima Mañana
Ismael Blanco: "Lubetkin no resiste este tipo de acciones" y debería ser "reemplazado"
El dirigente del Nuevo Espacio sostuvo que la actuación de la Cancillería contradice el programa y los principios históricos del Frente Amplio, y afirmó que el canciller Mario Lubetkin debería ser reemplazado.