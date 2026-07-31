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Política Mario Lubetkin |

En Legítima Mañana

Ismael Blanco: "Lubetkin no resiste este tipo de acciones" y debería ser "reemplazado"

El dirigente del Nuevo Espacio sostuvo que la actuación de la Cancillería contradice el programa y los principios históricos del Frente Amplio, y afirmó que el canciller Mario Lubetkin debería ser reemplazado.

Ismael Blanco criticó la actuación del canciller Mario Lubetkin.

Ismael Blanco criticó la actuación del canciller Mario Lubetkin.
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Las recientes controversias en torno a la política internacional del gobierno de Yamandú Orsi siguen generando fuertes repercusiones dentro del propio Frente Amplio. Uno de los cuestionamientos más duros llegó desde el Dr. Ismael Blanco, abogado, dirigente del Nuevo Espacio e integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales de la fuerza política, quien durante una entrevista en Legítima Mañana de Caras y Caretas manifestó un profundo desacuerdo con el rumbo que ha tomado la Cancillería.

Aunque aclaró en varias oportunidades que hablaba a título personal y que el tema aún no había sido debatido formalmente por los órganos del Frente Amplio, Blanco sostuvo que asumía la responsabilidad de expresar una posición que, a su entender, representa el sentir de una parte importante de la militancia. “Estoy hablando a título personal porque esto no es una discusión que hemos dado, pero como secretario de Relaciones Internacionales asumo esa responsabilidad. (Lubetkin) no resiste para el frenteamplista, para el que votó el programa, para este tipo de acciones. No tiene nada que ver, con el Frente Amplio, con su política antiimperialista, con su política de principio soberanista, con su política de ética, con su política moral”, afirmó.

A partir de esa evaluación, el dirigente concluyó que el actual canciller debería ser reemplazado. “Por lo tanto yo creo que esta persona debería obviamente ser reemplazada por alguien que tuviese pertinencia con el programa”, sostuvo.

Antiimperialismo y soberanía nacional

Sin embargo, Blanco advirtió que un eventual relevo en el Ministerio de Relaciones Exteriores no resolvería por sí solo el problema de fondo. A su entender, la discusión trasciende los nombres y obliga al Frente Amplio a revisar el rumbo de su política internacional. “Yo creo que es un problema no solo de nombres”, señaló, antes de advertir que cambiar al titular de la Cancillería sin modificar la orientación política implicaría “cambiar todo para que todo siga igual”.

En ese sentido, manifestó expectativas sobre el próximo Congreso del Frente Amplio, ámbito en el que espera que la fuerza política debata si la actuación del gobierno está siendo coherente con el programa aprobado por la militancia. “Podemos hacer un Congreso, ratificar el programa, profundizar en estos aspectos, pero también preguntarnos si el gobierno seguirá haciendo lo mismo bajo la lógica de que el gobierno es una cosa y el partido es otra”, reflexionó.

Blanco sostuvo que el antiimperialismo y la defensa de la soberanía nacional han sido históricamente pilares del programa frenteamplista y lamentó que esas discusiones hayan perdido espacio dentro de la coalición de izquierda. También cuestionó lo que calificó como una actitud "claudicante" frente a la política exterior de Estados Unidos y afirmó que el gobierno debería mantener una postura mucho más firme en defensa de los derechos humanos y del derecho internacional.

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