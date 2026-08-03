Lazo afirmó que rescisión de contrato de Cardama se fundó en "ilícitos comprobados"

Por su parte, el diputado Joaquín Garlo explicó cómo se recibió el rechazo de Mario Cardama a concurrir a la comisión. "Él contestó por mail que se ponía a la orden, pero que no iba a concurrir", dijo.

Contrato irregular

Seguidamente, Lazo recordó que cuando el presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció el comienzo de la rescisión del contrato, "es porque han estado estudiadas minuciosamente absolutamente todas las acciones y basta con recordar que en dos oportunidades, no solo en una, se constata la falsedad de esta garantía presentada".

Precisó que el mismo día que se estaba brindando la conferencia de prensa del presidente, "se envía por parte del empresario una nueva garantía con mayores errores y más apócrifa que la primera". Por lo tanto, la dignidad nacional y los intereses del Estado tienen que estar por encima de cualquier opinión aislada respecto".

Cardama por escrito

Respecto a la posibilidad, planteada por Cardama, de responder por escrito, el senador Nicolás Viera señaló que los legisladores que pretenden realizar preguntas "al señor Cardama" van a poder hacerlo.

Nosotros entendemos que ese mecanismo de preguntar y responder por escrito no tiene su resultado. Entendemos que en el diálogo y en la repregunta es donde podemos obtener mayor sustancia de los elementos que necesitamos para trabajar".