Casupá: ante iniciativas en contra, FA reiteró respaldo construcción de represa

Respaldo técnico

Tras recordar que la obra "supone una solución con amplio fundamento técnico y científico a un problema real que la crisis hídrica de 2023 puso de manifiesto", reafirma su respaldo al trabajo "llevado adelante por Presidencia de la República, técnicos y autoridades de OSE y del Ministerio de Ambiente para asegurar el derecho al acceso a agua potable de calidad y preservar la cuenca del Santa Lucía como fuente de agua dulce para el abastecimiento de la población".

Recuerda que las Bases Programáticas 2025–2030 plantean a texto expreso que “se priorizará la concreción del Proyecto Casupá y proyectos complementarios tendientes a asegurar el abastecimiento de agua potable”.

Legitimidad para Casupá

Por lo tanto, la propuesta que lleva adelante el gobierno "cuenta con la legitimidad democrática surgida del respaldo ciudadano expresado mediante la elección de la fórmula presidencial, el programa de gobierno y las prioridades para gobernar Uruguay".

"Un pronunciamiento democrático que debe ser respetado", concluye.

La represa de Casupá contará con un embalse de 118 millones de metros cúbicos destinados a asegurar el suministro de agua potable para la zona metropolitana.