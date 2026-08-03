Casupá: ante iniciativas en contra, FA reiteró respaldo construcción de represa

El Frente Amplio (FA) se pronunció en apoyo de la construcción de la represa de Casupá. Ante las iniciativas políticas impulsadas por sectores de la oposición para detener la obra, la Mesa Política de la fuerza política respaldó el trabajo de Presidencia y OSE para " asegurar el derecho al acceso a agua potable de calidad".
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Señala el FA que el avance del proyecto "responde a la necesidad del país de contar con mayores niveles de reserva de agua bruta dulce para asegurar el abastecimiento de agua potable de las uruguayas y uruguayos que viven en el área metropolitana cercana a los dos millones de personas, para el corto y mediano plazo con perspectiva a 2050".
Se trata, afirma, de "un objetivo nacional que no puede estar sujeto a intereses políticos menores ni a una lógica de confrontación electoral permanente".
Respaldo técnico
Tras recordar que la obra "supone una solución con amplio fundamento técnico y científico a un problema real que la crisis hídrica de 2023 puso de manifiesto", reafirma su respaldo al trabajo "llevado adelante por Presidencia de la República, técnicos y autoridades de OSE y del Ministerio de Ambiente para asegurar el derecho al acceso a agua potable de calidad y preservar la cuenca del Santa Lucía como fuente de agua dulce para el abastecimiento de la población".
Recuerda que las Bases Programáticas 2025–2030 plantean a texto expreso que “se priorizará la concreción del Proyecto Casupá y proyectos complementarios tendientes a asegurar el abastecimiento de agua potable”.
Legitimidad para Casupá
Por lo tanto, la propuesta que lleva adelante el gobierno "cuenta con la legitimidad democrática surgida del respaldo ciudadano expresado mediante la elección de la fórmula presidencial, el programa de gobierno y las prioridades para gobernar Uruguay".
"Un pronunciamiento democrático que debe ser respetado", concluye.
La represa de Casupá contará con un embalse de 118 millones de metros cúbicos destinados a asegurar el suministro de agua potable para la zona metropolitana.