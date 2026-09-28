Bad Bunny autorizó a Lula a usar una de sus canciones en campaña: por qué la eligió

La nueva versión incorpora referencias a los ríos, las playas y las llamadas “tierras raras”, minerales considerados estratégicos. También introduce mensajes sobre la identidad brasileña y la defensa del territorio y de los recursos naturales.

Uno de los cambios permite observar con claridad la adaptación. Mientras la canción original habla de la pérdida del barrio y de la identidad puertorriqueña, la versión utilizada por la campaña introduce la frase “querem as terras raras, querem que a gente saia”, trasladando el concepto al debate brasileño sobre sus recursos y territorio.

¿Qué tiene que ver Bad Bunny con el mensaje de Lula?

La elección de la canción no parece casual dentro de la narrativa de la campaña.

“Lo Que Le Pasó a Hawaii”, incluida en el álbum “Debí Tirar Más Fotos”, aborda la pérdida territorial, la gentrificación, la transformación de comunidades y la preservación de la identidad puertorriqueña. La canción utiliza la historia de Hawái como referencia para advertir sobre lo que podría ocurrir con Puerto Rico frente a determinadas influencias externas.

La campaña de Lula trasladó esa idea al escenario brasileño y la vinculó con la defensa de la soberanía del país. El video incluye imágenes de paisajes, ríos, playas y expresiones culturales brasileñas, además de referencias a Donald Trump y a sectores vinculados con Flávio Bolsonaro.

La pieza comienza, además, con la voz del actor brasileño Wagner Moura, quien desarrolla una reflexión alrededor del apellido “Silva” y su vínculo simbólico con la identidad brasileña.

El contexto: soberanía como eje de la campaña

El lanzamiento del video se produjo pocos días después del discurso de Lula ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

El 22 de setiembre, el presidente brasileño cuestionó las interferencias externas en los procesos electorales y defendió la soberanía de Brasil. En ese discurso afirmó que Brasil no debía quedar subordinado a intereses externos y advirtió sobre intentos de interferencia en las elecciones.

La pieza electoral retoma precisamente ese eje y lo transforma en un mensaje audiovisual. La canción de Bad Bunny funciona así como un puente entre una problemática originalmente vinculada con Puerto Rico y un discurso de campaña centrado en la soberanía brasileña.

Lula y Flávio Bolsonaro se disputan la Presidencia

Las elecciones generales de Brasil tendrán su primera vuelta el 4 de octubre de 2026. Si ningún candidato obtiene la mayoría necesaria, la segunda vuelta está prevista para el 25 de octubre. El Tribunal Superior Electoral registra 12 candidaturas presidenciales para estos comicios.

Entre ellas se encuentran Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), y Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL). Flávio es senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La campaña de Lula incorporó a la pieza referencias al escenario político interno y a la relación de algunos sectores de la oposición con Estados Unidos, reforzando así el eje de soberanía que el mandatario había colocado en primer plano durante su discurso ante la ONU.