Lust sugirió derogar la ley de publicidad electoral porque "nadie la respeta"

Sin embargo, Lust también destacó que la práctica de adelantarse a los tiempos establecidos no es exclusiva de Delgado. "Lo que pasa es que eso lo hace Delgado y lo hacen todos. Yo estaba mirando un spot de Robert Silva, que también hizo lo mismo, con menor extensión, pero lo hizo. Y Ojeda y Cosse también".

Ante esta situación, Lust sostuvo que el problema es que "es una ley que no tiene sanción", por lo cual "se considera que es una norma moral, que no tiene consecuencias más allá de la critica". Para el diputado esta ausencia de sanciones fomenta que todos los partidos se aprovechen la situación.

"Hay que derogar esta ley"

Lust también cuestionó la pertinencia de la normativa actual y sugirió que debería ser derogada. "A mí me parece hay que derogar esta ley y que los partidos hagan publicidad cuando quieran. Si quieren hacer un año antes y tienen plata, que lo hagan. No me parece correcto decir cuando se puede hacer publicidad y cuando no", dijo argumentando que la restricción temporal busca evitar desventajas económicas entre los partidos, pero no logra su objetivo.

Y añadió: "La ley no tiene sentido porque el que tiene dinero, como el Frente Amplio o el Partido Nacional, que son los dos más ricos, igual ponen mucha publicidad en los últimos 30 días y tapan a los que no tienen. Y como nadie la respeta, es mejor derogarla".