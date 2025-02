Maldonado: colorados dicen que si no se abroquelan tras los blancos, vuelve el Frente

Finalmente proclamaron al exarquero de Peñarol y de la Selección nacional Fernando Álvez, alguien que no es nativo —lo que no sería un problema porque la mayoría absoluta de quienes viven en Maldonado no nacieron acá— pero es residente desde hace pocos años y hasta mediados del año pasado no tenía actividad política pública. Álvez integra el sector liderado por Andrés Ojeda.