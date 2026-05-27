La camioneta de la polémica: Orsi mostró factura y entregó vehículo como forma de pago

El valor de lista para la Santa Fe, el último modelo y más completo, es de US$ 78.990, pero Orsi —según su declaración jurada— la compró en US$ 54.000, de acuerdo con el informe divulgado esta semana por Así nos va (Radio Carve). De acuerdo con el documento que presentó, Orsi declaró que el vehículo vale $ 3.396.500.

El presidente fue consultado este martes sobre el tema y se limitó a responder que enviará la factura al programa radial con el fin de aclarar la situación. “Cuando usted vea la factura, ahí va a decir qué precio es”, indicó en rueda de prensa.

Entregó un vehículo por un valor de de US$ 29.000

El vehículo fue adquirido a través de Oliva Automotores, concesionaria oficial de Hyundai. Ese mismo modelo era ofrecido por la empresa a un valor cercano a los US$ 78.990, por lo que la diferencia ronda los US$ 25.000.

Desde el entorno presidencial confirmaron que en la operación existió una “rebaja o descuento” por ese monto.

Presidencia informó además que el pago se realizó mediante la entrega de un Hyundai modelo 2020 propiedad de Orsi y una transferencia bancaria.

En la declaración jurada presentada en 2024, Orsi había declarado ese Hyundai 2020 por un valor aproximado de US$ 29.000.

Hasta el momento, Presidencia no informó si el descuento recibido formó parte de una política comercial habitual de la empresa o si se trató de una condición particular para la operación.