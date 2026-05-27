No hay mañana para Peñarol que tiene que ganar para seguir de "copas"

Los carboneros suman tres puntos en cinco fechas disputadas hasta el momento en el grupo E (empates con Santa Fe y Platense de visita, así como la igualdad ante Corinthians de local) lo que los deja como colistas en las posiciones. Más arriba tienen a Santa Fe con 5, Platense con 7 y Corinthians (ya clasificado) con once.

Esto hace que, para acceder a la tercera posición del grupo, esa que da el pasaje al premio consuelo de la Sudamericana, deban derrotar a los cafeteros de local, algo que no solo sería su primer triunfo en la justa, sino que además les permitiría pasarlo por un punto en las posiciones.

Los mirasoles llegan tras tres triunfos al hilo en lo local (Cerro Largo, Liverpool y Defensor Sporting) y además recuperaron algunas piezas que le dan otra presencia al once de arranque, como Emanuel Gularte o Eric Remedi. Además en el banco volverá a estar Javier Cabrera, un hombre considerado clave para el entrenador.

El probable once de Aguirre

De esta forma el probable once de la Fiera Diego Aguirre será con: Washington Aguerre, Franco Escobar, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera, Jesús Trindade, Éric Remedi, Leandro Umpiérrez, Diego Laxalt, Gastón Togni y Matías Arezo.

Nicolás Fernández y Franco González estarían en el banco de suplentes luego de superar algunas dolencias físicas.

Santa Fe quiere seguir en la Libertadores

Independiente Santa Fe llega a este duelo con cinco puntos y el firme objetivo de consolidar el triunfo y esperar a que el líder, Corinthians, se imponga a Platense, que suma siete unidades, y así ocupar la segunda casilla y avanzar a los octavos de final.

En otro hipotético escenario, un empate ante los mirasoles permitirá a los Cardenales quedarse con una plaza en la Copa Sudamericana.

Pese a que los colombianos vienen de perder ante el Junior de Barranquilla en las semifinales del Torneo Apertura de la liga local, los comandados por el técnico uruguayo Pablo Repetto pondrán sus esperanzas en el buen momento ofensivo del experimentado jugador Hugo Rodallega, quien encabeza el ataque de su equipo con dos goles.

El árbitro del partido será el peruano Kevin Ortega, acompañado de sus compatriotas Michael Orué y Jesús Sánchez. El también incaico Daniel Ureta será el cuarto árbitro, mientras que en el VAR estarán los ecuatorianos Carlos Orbe y Byron Romero.