Oposición hará lo imposible para liberar a los represores de Domingo Arena

Bianchi insistió con que les “mintieron mucho”, los “estafaron gran parte” de su vida”, y “hoy se sabe que es posible que la historia se estudie y se pueda poner sobre la mesa” este tema, aunque “menos rápido” de lo que quisieran. “Pero gran parte de la sociedad uruguaya evolucionó. Tenemos que conquistar a los indecisos, a las personas que están en el centro. No sé exactamente lo que quiere decir el centro, pero sí estoy segura de que de los extremos nunca vamos a salir bien”, expresó.

Bianchi arremetió contra Errandonea

Más adelante, Bianchi arremetió contra Ignacio Errandonea, referente de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Dijo que es “una persona sumamente cuestionable” y no entiende “por qué tiene esa cara de odio”. “Realmente tiene cara de odio”. “Yo conocí a la primera generación de Familiares y no tenían este odio, no lo tenían”, agregó.

La senadora nacionalista sostuvo que le deben demostrar a la población que ellos tienen “la verdad”, que cometieron “muchos errores” y se dejaron “engañar”. Por lo tanto, deben “sacar rápidamente a quienes están en donde mueren”. “Y no es un eslogan: tiene que ser una aspiración”, remarcó. “Yo hoy comprendo mucho más a los familiares [de militares presos] que están acá [en el evento]. Porque me consta qué pasó con los desaparecidos. Hace muchos años que sabemos que en Uruguay hay pocos desaparecidos; quedan cuatro. Acá no hubo voluntad de exterminio. Solamente conocemos la situación de Julio Castro, que murió con un tiro en la nuca. Pero sabemos –y esto probablemente sea titular mañana– que fueron desviaciones”, sostuvo.

Bianchi dijo que “no puede haber nadie condenado, ni procesado ni muerto en la cárcel porque existió la ley de caducidad”, y ese “es el argumento mayor”, el “que quiso el cuerpo electoral”. Así las cosas, llamó a sacar “rápidamente a los que no debieran estar sufriendo lo que están sufriendo”.