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Derecho Humanos

Dictadura

Oposición hará lo imposible para liberar a los represores de Domingo Arena

La senadora Graciela Bianchi dijo que solo “quedan cuatro” desaparecidos, “no hubo voluntad de exterminio” y pidió liberar a los militares presos.

La oposición encabezó evento en la defensa de los militares presos por delitos de lesa humanidad.

La oposición encabezó evento en la defensa de los militares presos por delitos de lesa humanidad.
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Las presiones para liberar a los represores de la dictadura cívico-militar cada vez es más grande. Varios dirigentes de la oposición se encolumnan buscando convencer a la ciudadanía de que no tienen que estar presos, pese a las atrocidades que llevaron a cabo en la década del 70 y 80.

Este martes de noche, en la sala de eventos del edificio anexo del Palacio Legislativo, se dio cita una nueva edición del ciclo de conferencias impulsado por el senador colorado Gustavo Zubía bajo el título “La justicia en debate”, que se centra en “fiscalías ideologizadas”, “procesos sin garantías”, “denuncias falsas” y “culpables sin pruebas”; básicamente, se enfoca en la defensa de los militares presos por delitos de lesa humanidad.

“Acá les está hablando una persona que militó y juntó firmas con Germán [Araújo] para derogar la ley de caducidad. Estar acá significa que muchos evolucionamos, que pudimos volver a confiar en cosas en las que habíamos dejado de confiar porque nos dejamos llevar por ideologías muy extremas, no democráticas”, subrayó la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi, una de las oradoras, y recordó su pasaje por el Frente Amplio.

Bianchi insistió con que les “mintieron mucho”, los “estafaron gran parte” de su vida”, y “hoy se sabe que es posible que la historia se estudie y se pueda poner sobre la mesa” este tema, aunque “menos rápido” de lo que quisieran. “Pero gran parte de la sociedad uruguaya evolucionó. Tenemos que conquistar a los indecisos, a las personas que están en el centro. No sé exactamente lo que quiere decir el centro, pero sí estoy segura de que de los extremos nunca vamos a salir bien”, expresó.

Bianchi arremetió contra Errandonea

Más adelante, Bianchi arremetió contra Ignacio Errandonea, referente de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Dijo que es “una persona sumamente cuestionable” y no entiende “por qué tiene esa cara de odio”. “Realmente tiene cara de odio”. “Yo conocí a la primera generación de Familiares y no tenían este odio, no lo tenían”, agregó.

La senadora nacionalista sostuvo que le deben demostrar a la población que ellos tienen “la verdad”, que cometieron “muchos errores” y se dejaron “engañar”. Por lo tanto, deben “sacar rápidamente a quienes están en donde mueren”. “Y no es un eslogan: tiene que ser una aspiración”, remarcó. “Yo hoy comprendo mucho más a los familiares [de militares presos] que están acá [en el evento]. Porque me consta qué pasó con los desaparecidos. Hace muchos años que sabemos que en Uruguay hay pocos desaparecidos; quedan cuatro. Acá no hubo voluntad de exterminio. Solamente conocemos la situación de Julio Castro, que murió con un tiro en la nuca. Pero sabemos –y esto probablemente sea titular mañana– que fueron desviaciones”, sostuvo.

Bianchi dijo que “no puede haber nadie condenado, ni procesado ni muerto en la cárcel porque existió la ley de caducidad”, y ese “es el argumento mayor”, el “que quiso el cuerpo electoral”. Así las cosas, llamó a sacar “rápidamente a los que no debieran estar sufriendo lo que están sufriendo”.

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