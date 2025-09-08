Maldonado: Edil Infante se entregó y lo formalizaron por tres delitos de corrupción

Ante la jueza Gabriela Azpiroz, el fiscal solicitó la formalización de Infante por un delito de fraude especialmente agravado, en calidad de coautor, en reiteración real con dos delitos de falsificación ideológica por funcionario público en calidad de autor, los mismos adjudicados a los expresidentes José Luis Sánchez y Darwin Correa, pero le agregó un delito de abuso de funciones especialmente agravado en calidad de autor.

Como medida cautelar Vaz solicitó prisión efectiva ya que el acusado no se había presentado a la audiencia anterior. La defensa se opuso señalando que “si bien se había ausentado a la audiencia del miércoles pasado, si lo había hecho voluntariamente hoy”. Además presentaron certificados médicos que demostrarían que el encausado padece ciertas patologías que “hacen imposible que cumpla la cautelar en prisión”.

Sin oposición de la fiscalía, finalmente la jueza ordenó que deba cumplir prisión domiciliaria total, es decir las 24 horas, además de la colocación de tobillera electrónica. Condena que cumplirá en su apartamento sobre Playa Mansa.

La defensa apeló toda la formalización.

“No soportó la presión mediática ni la vergüenza”

Dónde estuvo Infante desde el miércoles pasado es algo que no se sabe con precisión. Aparentemente viajó hacia Argentina a media mañana de ese día, horas antes de la audiencia judicial en la que fueron formalizados otros dos ex presidentes de a Junta y con seguridad lo sería él también.

Si salió del país y regresó cuando ya había una orden de captura a nivel nacional emitida por la jueza Azpiroz no se explica como no fue detenido en un paso de frontera.

Su esposa explicó ayer a algunos periodistas que “decidió entregarse porque no soportó la presión mediática ni la vergüenza de la formalización”.

Las medidas cautelares fueron fijadas durante 90 días para los tres encausados. Luego se establecerá la fecha de inicio del juicio oral y público.

Algunos dirigentes nacionalistas de Maldonado ya han amenazado con juicios por difamación contra los periodistas, si dar nombres, que emitieron o publicaron críticas hacia los tres expresidentes formalizados.