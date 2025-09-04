Se fugó: expresidente de la Junta Departamental de Maldonado indagado huyó a BsAs

El ex presidente de la Junta Departamental de Maldonado, Alexandro Infante, quien iba a ser imputado por un delito continuado de fraude y falsificación ideológica, se fugó a Buenos Aires, Argentina. Los registros de Migraciones confirmaron su salida del país, mientras la Fiscalía evalúa los pasos a seguir, según lo informado por el periodista Eduardo Preve.
Infante, miembro del Partido Nacional, fue declarado en rebeldía por la jueza Gabriela Azpiroz al no presentarse a la audiencia de ayer, lo que llevó a la emisión de una orden de captura, como informara Caras y Caretas.
En la misma instancia, la jueza formalizó a los también expresidentes de la Junta, José Luis Sánchez y Darwin Correa, por los mismos delitos, en calidad de coautores. A ambos se les impusieron medidas cautelares, como la prohibición de salir del país y la retención del pasaporte, durante 90 días, período en el que se espera que comience el juicio oral y público.
El caso, que ha generado un gran revuelo en el ámbito político, ha sido revelado en un contexto de investigación sobre corrupción pública en la institución. Los detalles completos de la investigación y las implicaciones del caso se publicarán este viernes en Caras y Caretas.