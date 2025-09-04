Se fugó: expresidente de la Junta Departamental de Maldonado indagado huyó a BsAs

Infante, miembro del Partido Nacional, fue declarado en rebeldía por la jueza Gabriela Azpiroz al no presentarse a la audiencia de ayer, lo que llevó a la emisión de una orden de captura, como informara Caras y Caretas.

En la misma instancia, la jueza formalizó a los también expresidentes de la Junta, José Luis Sánchez y Darwin Correa, por los mismos delitos, en calidad de coautores. A ambos se les impusieron medidas cautelares, como la prohibición de salir del país y la retención del pasaporte, durante 90 días, período en el que se espera que comience el juicio oral y público.