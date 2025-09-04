Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Junta | Maldonado | fuga

En rebeldía

Se fugó: expresidente de la Junta Departamental de Maldonado indagado huyó a BsAs

La jueza lo había declarado en rebeldía y emitió orden de captura para Alexandro Infante, expresidente de la Junta de Maldonado por el Partido Nacional.

Expresidente de la Junta Departamental de Maldonado

Expresidente de la Junta Departamental de Maldonado
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

El ex presidente de la Junta Departamental de Maldonado, Alexandro Infante, quien iba a ser imputado por un delito continuado de fraude y falsificación ideológica, se fugó a Buenos Aires, Argentina. Los registros de Migraciones confirmaron su salida del país, mientras la Fiscalía evalúa los pasos a seguir, según lo informado por el periodista Eduardo Preve.

Infante, miembro del Partido Nacional, fue declarado en rebeldía por la jueza Gabriela Azpiroz al no presentarse a la audiencia de ayer, lo que llevó a la emisión de una orden de captura, como informara Caras y Caretas.

En la misma instancia, la jueza formalizó a los también expresidentes de la Junta, José Luis Sánchez y Darwin Correa, por los mismos delitos, en calidad de coautores. A ambos se les impusieron medidas cautelares, como la prohibición de salir del país y la retención del pasaporte, durante 90 días, período en el que se espera que comience el juicio oral y público.

El caso, que ha generado un gran revuelo en el ámbito político, ha sido revelado en un contexto de investigación sobre corrupción pública en la institución. Los detalles completos de la investigación y las implicaciones del caso se publicarán este viernes en Caras y Caretas.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar