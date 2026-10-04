Matías Valdez respondió a la polémica por la casa de Palmar: "Cualquier persona puede pedir una"

De acuerdo con lo aprobado, Valdez deberá pagar US$ 5.000 y realizar un espectáculo gratuito en Palmar durante el período del comodato. Además, deberá hacerse cargo de las mejoras necesarias para poner la vivienda en condiciones de ser utilizada.

Matis Valdez: “Cualquier persona puede pedir una casa”

Frente a los cuestionamientos, Valdez sostuvo que el acceso a estas viviendas no constituye un beneficio exclusivo para él. “Cualquier persona puede pedir una casa de este tipo”, afirmó, y señaló que existen antecedentes de otras adjudicaciones bajo condiciones similares.

El cantante aseguró que las viviendas del complejo permanecían abandonadas desde hace años y que requieren “una reforma muy grande” para poder ser habitadas. También remarcó que, según su planteo, el objetivo del acuerdo es recuperar la propiedad y mantenerla en condiciones.

“Es una casa que está hace más de 20 años abandonada”, afirmó en su descargo, en el que mostró distintos sectores del inmueble, entre ellos la cocina, el baño y algunas ventanas.

Valdez también cuestionó la interpretación de que haya recibido una vivienda en forma gratuita. “Esto es un alquiler”, sostuvo, en referencia al pago de US$ 5.000 y al plazo establecido. Agregó que al finalizar los 15 años podría renovarse el acuerdo o debería entregar la propiedad.

El vínculo con Palmar

El músico, oriundo de Florida, explicó además que mantiene desde hace años un vínculo con Palmar y que ha participado en actividades de la localidad.

“Palmar es un pueblo al que le agarré mucho cariño”, expresó. Según su relato, concurre allí desde hace cuatro años y ha realizado actuaciones gratuitas. En la fundamentación presentada ante la Intendencia había señalado que sus actividades en la zona habían contribuido a generar convocatoria, movimiento económico y promoción turística.

Precisamente, ese fue uno de los argumentos utilizados por la administración de Besozzi para respaldar la solicitud. La Intendencia destacó los espectáculos gratuitos realizados anteriormente por Valdez y consideró que la presencia del artista podía contribuir al posicionamiento turístico de Palmar.

Frente Amplio de Soriano

El Frente Amplio de Soriano cuestionó, en cambio, las condiciones del acuerdo y planteó la necesidad de establecer un mecanismo público para que los vecinos interesados puedan acceder a las viviendas disponibles.

El edil Damián Alonso sostuvo que un único espectáculo durante 15 años no constituye, a juicio de la bancada opositora, una contraprestación suficiente y cuestionó además que el monto establecido sea de US$ 5.000 por todo el período. También anunció un pedido de informes para conocer la situación de las viviendas administradas por la Intendencia, quiénes las ocupan y cuáles permanecen vacías.

Desde el oficialismo, en tanto, se defendió la decisión bajo el argumento de que la presencia de Valdez puede contribuir al desarrollo turístico de Palmar. Según información publicada sobre la resolución, también existen otras viviendas del complejo otorgadas o renovadas bajo condiciones similares.