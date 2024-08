"No sé si pueda agravar [las tensiones en Venezuela], pero no ayuda a resolver las cosas. Lo digo con todo respeto. Es una imprudencia [de EEUU]", respondió en su conferencia tras ser cuestionado sobre el tema. Asimismo, rechazó el comunicado emitido por el Departamento de Estado de EEUU donde felicita a González Urrutia."Eso no les corresponde, se están extralimitando. Eso no ayuda a una convivencia pacífica, en armonía de las naciones, eso no tiene que ver con la política. ¿Quién le autoriza a pronunciarse a favor de un candidato si todavía no aparecen las actas?", agregó.