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Política Pagola | juan manuel pagola |

Lesa humanidad

Militar prófugo Juan Manuel Pagola se entregó a la Justicia

Pagola, exintegrante del OCOA, era requerido por las causas que investigan las desapariciones de Paitta, Mato y Ortiz. Madres y Familiares destaco el trabajo de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.

Militar prófugo Juan Manuel Pagola se entregó a la Justicia.

Militar prófugo Juan Manuel Pagola se entregó a la Justicia.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

Juan Manuel Pagola Alzamora, exintegrante del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), se entregó a la Justicia luego de permanecer prófugo y requerido en el marco de causas que investigan las desapariciones forzadas de Antonio Omar Paitta Cardozo, Miguel Ángel Mato Fagián y Félix Sebastián Ortiz Piasoli.

La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos informó mediate un comunicado que recibió "con satisfacción" la noticia de la entrega del militar, quien se encontraba requerido por la Justicia uruguaya.

Según recordó la organización, Pagola tenía además una alerta roja de INTERPOL y, pese a encontrarse prófugo, continuaba cobrando una pensión militar. Detallaron que esa situación fue denunciada "en reiteradas ocasiones" y desde mayo del año pasado permanece pendiente el cumplimiento de un compromiso asumido por el Ministerio de Defensa para resolverla.

Un trabajo "fundamental"

En su comunicado, Madres y Familiares destacó especialmente el trabajo de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, señalando que su accionar "resulta fundamental para avanzar en la investigación de estos crímenes y en la identificación y responsabilización de quienes participaron en ellos".

La organización sostuvo que la entrega de Pagola se inscribe en avances vinculados a las investigaciones sobre las desapariciones forzadas y remarcó que "a pesar del paso del tiempo, los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes".

En ese sentido, afirmó que "el Estado tiene la obligación de garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas y sus familias".

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