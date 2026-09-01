Militar prófugo Juan Manuel Pagola se entregó a la Justicia.

Un trabajo "fundamental"

En su comunicado, Madres y Familiares destacó especialmente el trabajo de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, señalando que su accionar "resulta fundamental para avanzar en la investigación de estos crímenes y en la identificación y responsabilización de quienes participaron en ellos".

La organización sostuvo que la entrega de Pagola se inscribe en avances vinculados a las investigaciones sobre las desapariciones forzadas y remarcó que "a pesar del paso del tiempo, los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes".

En ese sentido, afirmó que "el Estado tiene la obligación de garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas y sus familias".