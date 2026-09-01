Juan Manuel Pagola Alzamora, exintegrante del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), se entregó a la Justicia luego de permanecer prófugo y requerido en el marco de causas que investigan las desapariciones forzadas de Antonio Omar Paitta Cardozo, Miguel Ángel Mato Fagián y Félix Sebastián Ortiz Piasoli.
Lesa humanidad
Militar prófugo Juan Manuel Pagola se entregó a la Justicia
Pagola, exintegrante del OCOA, era requerido por las causas que investigan las desapariciones de Paitta, Mato y Ortiz. Madres y Familiares destaco el trabajo de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.