Frente Amplio busca limitar la tenencia de armas de fuego

Los dos proyectos

La iniciativa del Frente Amplio propone “instalar el debate y contribuir a la toma de conciencia colectiva sobre la gravedad” de los indicadores de muertes, lesiones, amenazas y otras formas de violencia por armas de fuego, así como también “generar las condiciones legales para educar sobre el tema, sensibilizar y reducir el número de armas en la población civil”. Además, “en virtud de la preocupante realidad de nuestro país en relación con la violencia de género y la violencia doméstica”, el proyecto propone introducir un conjunto de cambios a la normativa vigente.