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Política

Comisión de Seguridad

Frente Amplio busca limitar la tenencia de armas de fuego

La iniciativa del FA está a estudio del Senado, junto con otra del senador nacionalista Carlos Camy.

Hay dos proyectos de ley en el Senado para regular la tenencia de armas.

Hay dos proyectos de ley en el Senado para regular la tenencia de armas.
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Por Redacción Caras y Caretas

La Comisión de Seguridad Pública y Convivencia de la Cámara de Senadores tiene a estudio dos proyectos de ley vinculados a la tenencia y porte de armas: uno del Frente Amplio (FA), que fue presentado en 2022 por el entonces senador Mario Bergara y desarchivado en 2025, y otro del Partido Nacional, impulsado por el senador Carlos Camy. Este lunes, la comisión recibió a la Asociación Nacional de Cazadores y al Club Uruguayo de Tiro para conocer sus opiniones sobre los respectivos proyectos.

Los dos proyectos

La iniciativa del Frente Amplio propone “instalar el debate y contribuir a la toma de conciencia colectiva sobre la gravedad” de los indicadores de muertes, lesiones, amenazas y otras formas de violencia por armas de fuego, así como también “generar las condiciones legales para educar sobre el tema, sensibilizar y reducir el número de armas en la población civil”. Además, “en virtud de la preocupante realidad de nuestro país en relación con la violencia de género y la violencia doméstica”, el proyecto propone introducir un conjunto de cambios a la normativa vigente.

El proyecto de Camy, en tanto, busca “dar una clara y segura visión de los derechos y saberes de las personas, tanto físicas como jurídicas, que posean armas y materiales relacionados, para adecuarla a la realidad actual tanto de la población como de los progresos técnicos que se han logrado, pero siempre dando al ciudadano la libertad con la responsabilidad que lo debe regir”.

El senador del FA Felipe Carballo, integrante de la comisión, dijo que la Asociación Nacional de Cazadores presentó un documento en el que “hace algunas críticas” al proyecto del FA, “particularmente sobre la preocupación de la reducción de la cantidad de armas”. “En ese proyecto se plantea que sean tres armas por persona, lo que generaría algunos inconvenientes importantes para la asociación”, señaló.

También se cuestionó que se quiera reducir de cinco a tres años del permiso de habilitación del arma y la obligatoriedad de contratar un seguro.

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