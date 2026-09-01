La Comisión de Seguridad Pública y Convivencia de la Cámara de Senadores tiene a estudio dos proyectos de ley vinculados a la tenencia y porte de armas: uno del Frente Amplio (FA), que fue presentado en 2022 por el entonces senador Mario Bergara y desarchivado en 2025, y otro del Partido Nacional, impulsado por el senador Carlos Camy. Este lunes, la comisión recibió a la Asociación Nacional de Cazadores y al Club Uruguayo de Tiro para conocer sus opiniones sobre los respectivos proyectos.
Comisión de Seguridad
Frente Amplio busca limitar la tenencia de armas de fuego
La iniciativa del FA está a estudio del Senado, junto con otra del senador nacionalista Carlos Camy.