Orsi encabeza este martes un nuevo Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva

El presidente Yamandú Orsi encabeza este martes un nuevo Consejo de Ministros. Esta vez, será con “agenda abierta”, según indicaron fuentes de Presidencia.
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El encuentro está marcado para iniciar a las 9:30 horas, en la Torre Ejecutiva.
Este Consejo de Ministros se da a casi dos semanas de que una nueva encuesta de Cifra marcase que, luego de un año y medio de gestión, el 26% aprueba el desempeño de Orsi como presidente y el 57% lo desaprueba. Un 10% adicional ni aprueba ni desaprueba, y otro 7% no tiene opinión.
Rendición de Cuentas y otros temas
En el marco legislativo, el gobierno logró días atrás la aprobación del proyecto de ley de Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados -con los votos de Cabildo Abierto- y ahora ya está siendo tratado en la Cámara de Senadores, donde se espera un tratamiento con mayor celeridad.
También este Consejo de Ministros se da con algunas polémicas o temas que han tenido amplio debate público, como las recientes derivaciones del caso Cardama o el proyecto para construir una planta de hidrógeno verde.