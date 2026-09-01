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Política Orsi |

Torre Ejecutiva

Orsi encabeza este martes un nuevo Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva

Esta vez, será con “agenda abierta”, según indicaron desde Presidencia. Rendición Cuentas, caso Cardama y planta de hidrógeno verde estarán arriba de la mesa.

El presidente Orsi encabeza un nuevo Consejo de Ministros.

El presidente Orsi encabeza un nuevo Consejo de Ministros.
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El presidente Yamandú Orsi encabeza este martes un nuevo Consejo de Ministros. Esta vez, será con “agenda abierta”, según indicaron fuentes de Presidencia.

El encuentro está marcado para iniciar a las 9:30 horas, en la Torre Ejecutiva.

Este Consejo de Ministros se da a casi dos semanas de que una nueva encuesta de Cifra marcase que, luego de un año y medio de gestión, el 26% aprueba el desempeño de Orsi como presidente y el 57% lo desaprueba. Un 10% adicional ni aprueba ni desaprueba, y otro 7% no tiene opinión.

Rendición de Cuentas y otros temas

En el marco legislativo, el gobierno logró días atrás la aprobación del proyecto de ley de Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados -con los votos de Cabildo Abierto- y ahora ya está siendo tratado en la Cámara de Senadores, donde se espera un tratamiento con mayor celeridad.

También este Consejo de Ministros se da con algunas polémicas o temas que han tenido amplio debate público, como las recientes derivaciones del caso Cardama o el proyecto para construir una planta de hidrógeno verde.

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