Orsi encabeza este martes un nuevo Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva

Rendición de Cuentas y otros temas

En el marco legislativo, el gobierno logró días atrás la aprobación del proyecto de ley de Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados -con los votos de Cabildo Abierto- y ahora ya está siendo tratado en la Cámara de Senadores, donde se espera un tratamiento con mayor celeridad.

También este Consejo de Ministros se da con algunas polémicas o temas que han tenido amplio debate público, como las recientes derivaciones del caso Cardama o el proyecto para construir una planta de hidrógeno verde.