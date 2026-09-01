Perciballe presume que Pagola ingresó ilegalmente a Uruguay

"Creemos también que detrás de esto está la parte económica, porque hace unos meses que está suspendido sus haberes", sostuvo. De todos modos, aclaró que esa situación económica "no es parte de la investigación".

El fiscal contó también que Pagola había manifestado días antes su intención de entregarse en Argentina, pero pretendía hacerlo bajo determinadas condiciones, pero la Fiscalía rechazó esa posibilidad. "Nosotros entendíamos que si se entregaba tenía que seguir los carriles normales, que fuera detenido, que fuera sujeto al trámite de extradición, etc.", explicó Perciballe.

Finalmente, Pagola se presentó el lunes ante el Juzgado de 23.º Turno, en Uruguay. Allí se le tomó declaración y quedó a disposición de la jueza Andrea Ita, quien debe resolver su situación. Sobre el militar existe un pedido de procesamiento de la Fiscalía en dos de las causas en las que está involucrado.

Una de ellas corresponde a la desaparición forzada de Antonio Omar Paitta Cardozo y la otra a los abusos sexuales denunciados colectivamente por mujeres que estuvieron detenidas en La Tablada en 1981.

"Como esta medida tomada por él no fue tomada en consideración ni por la fiscalía ni por el juzgado, en el día de ayer se entregó en el juzgado de 23", indicó el fiscal.

"Era cuestión de tiempo su detención"

Perciballe explicó que la Fiscalía trabaja junto con el equipo auxiliar de la Justicia del Ministerio del Interior en el seguimiento de las personas requeridas. En el caso de Pagola, dijo que había sido localizado en Argentina y que su detención era considerada inminente.

"Nosotros venimos haciendo un trabajo muy importante, más que nada con el equipo auxiliar de la justicia del Ministerio del Interior, de seguimiento de todos los prófugos. A él lo teníamos ubicado en Argentina, era cuestión de tiempo de su detención", afirmó.

El fiscal estimó que Pagola ingresó a Uruguay en los últimos días y que podría haberlo hecho de manera ilegal. "Suponemos que lo hizo en forma ilegal, porque si no tendría que enseguida haber saltado las alarmas y haberse producido la detención", señaló. Pagola, agregó, tiene "captura nacional e internacional desde hace tres años por lo menos".

Causas por las que Pagola es requerido

Perciballe explicó que pesan sobre Pagola cinco procesos vinculados a delitos cometidos durante la dictadura: las desapariciones forzadas de Paitta, Félix Ortiz Piasoli y Miguel Ángel Mato Fagián; los abusos sexuales denunciados por un colectivo de mujeres; y otra causa por torturas y privación de libertad vinculada a hechos de 1981.

"En dos de ellas, como dije antes, ya despedió procesamiento. Y las otras seguramente a partir de ahora se movilizarán de forma tal de que la fiscalía pueda hacer las imputaciones", señaló.

Otras jubilaciones suspendidas

La suspensión de los haberes de Pagola formó parte de una serie de medidas impulsadas por la Fiscalía. "A partir de las medidas que nosotros tomamos entre marzo, abril y mayo se suspendieron siete jubilaciones, entre ellas esta de Pagola", informó.

El fiscal explicó que no todos los prófugos se encuentran en la misma situación, ya que algunos están sometidos a procesos de extradición en otros países. "Si bien no están a disposición de la justicia uruguaya, hasta el momento están a disposición de otra justicia y por ende están prófugos de nuestra justicia, pero no de la justicia en general", explicó.

Por esa razón, Fiscalía no considera que corresponda aplicar la misma medida en esos casos. Perciballe mencionó entre ellos a Juan Manuel Cordero, a Wellington Sarli, requerido en Chile; Daniel Maiorano, en España; y José Eduardo Delgado y Roberto Amorín, en Estados Unidos.

"Las situaciones son diversas", resumió. Y diferenció esos casos de quienes continúan prófugos sin que se conozca su paradero: "Por eso los que sí están efectivamente prófugos, porque no sabemos dónde están y los seguimos buscando, a eso sí se le suspendió la jubilación".