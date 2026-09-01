Gobierno respalda a Caputi pese al pedido de organizaciones ambientales para que deje su cargo

A su vez, el actual subsecretario estuvo vinculado profesionalmente con Enviro Consultores, empresa especializada en estudios de impacto ambiental, hasta poco antes de asumir en el Ministerio de Ambiente.

Organizaciones reclaman su remoción

La Red Unión de la Costa (RUC), que ya había cuestionado la designación de Caputi en 2025, volvió a pronunciarse sobre el caso y reclamó su salida.

La organización sostiene que la información conocida recientemente profundiza un posible conflicto de intereses y señala que la permanencia del subsecretario en el cargo sería "legal y éticamente insostenible".

El planteo se basa, entre otros argumentos, en el artículo 14 de la Ley 19.823, correspondiente al Código de Ética en la Función Pública, que establece restricciones para que los funcionarios intervengan en asuntos en los que hayan participado previamente como técnicos en el ámbito privado.

Caputi asumió como subsecretario en julio de 2025, tras la salida de Leonardo Herou.

Ortuño defendió al subsecretario

Frente a los cuestionamientos, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, sostuvo que existen mecanismos establecidos para evitar que los antecedentes profesionales de Caputi generen conflictos de intereses y remarcó que el subsecretario se excusó de intervenir en los expedientes vinculados con las empresas para las que trabajó.

Ortuño explicó que, antes de asumir, Caputi informó al Ministerio de Ambiente cuáles eran las empresas con las que había mantenido relaciones profesionales como consultor o asesor.

La situación quedó formalizada mediante una resolución firmada por Ortuño el 31 de julio de 2025. En ella se estableció que correspondía aceptar la excusación del subsecretario respecto de toda actuación administrativa relacionada con esas empresas, con el objetivo de preservar los principios de imparcialidad, objetividad y buena fe que rigen la función pública.

El proyecto inmobiliario y los Bañados de Carrasco

La polémica también está relacionada con un proyecto inmobiliario impulsado por Eduardo Costantini que contempla unas 3.000 viviendas de altos ingresos en las inmediaciones de los Bañados de Carrasco, una zona ambientalmente sensible de Montevideo.

Ortuño aclaró que los Bañados de Carrasco fueron incorporados finalmente a la lista de humedales protegidos, independientemente de la discusión sobre los proyectos que puedan desarrollarse en el área.

Además, sostuvo que el emprendimiento de Costantini no estuvo a estudio del Ministerio de Ambiente, sino que fue analizado en el ámbito de la Intendencia de Montevideo.