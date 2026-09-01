Nacional: de la lesión de Gómez a la arenga antes del clásico

Resonancia magnética

Gómez se someterá a resonancia magnética este martes a la mañana para determinar el grado de la lesión. Si bien iba a hacerse estudios el lunes, el cuerpo médico de Nacional resolvió esperar a que continúe desinflamando la zona.

El primer diagnóstico que se maneja, a la espera de la confirmación oficial de la sanidad, es de un esguince en el ligamento lateral de su rodilla izquierda. Se estima que estará aproximadamente un mes afuera de las canchas.

Las arengas previo al clásico

Nacional derrotó 1-0 a Peñarol en el clásico por la cuarta fecha del Clausura en el Campeón del Siglo este domingo, pero el partido comenzó a jugarlo mucho antes.

El club tricolor publicó un video con imágenes de la intimidad del plantel durante las horas previas al encuentro y dejó al descubierto las arengas que acompañaron al equipo antes de salir a jugar.

En la concentración, el vestuario y durante el calentamiento, los jugadores de Nacional dejaron en claro que eran conscientes del partido que iban a disputar.

Antes de salir al calentamiento, Lucas Rodríguez fue uno de los primeros en tomar la palabra: “Vamos a jugar este partido. Depende solo de nosotros, hermano. Corazón caliente”.

“Mucho duelo. Empezamos a ganar el partido con los duelos”, dijo Emiliano Ancheta.

Gastón Martirena, quien hizo su debut, también hizo uso de la arenga: “El partido dura 90 minutos y tenemos que estar todos unidos. No nos olvidemos de jugar a la pelota. Tenemos grandes jugadores acá. No nos olvidemos de jugar. Por momentos, Lucas va a estar solo. Hay que jugar”.

Con el calentamiento ya atrás, llegó el momento de salir al partido. Lucas Rodríguez volvió a ser protagonista dentro del vestuario y profundizó el mensaje. Habló de concentración, compañerismo, familia y de la camiseta que estaban a punto de defender.

“Estemos enfocaditos en lo nuestro. En el trabajo que hacemos nosotros. Defendamos al compañero que está acá. A todos los que están con nosotros. A nuestro trabajo. A nuestra familia. Defendamos la camiseta, hermano. Salgamos a ganar. Mucho corazón. No nos reprochemos nada. Y todos mensajes para adelante. Quédense tranquilos que va a valer la pena el triunfo de verdad”, dijo.

Volvió a ser turno de Ancheta: “Pasamos por un montón de cosas, pero siempre estuvimos juntos: afuera, adentro y donde sea. Juntitos. Así tenemos que estar hoy”.

El mensaje de Luis Mejía fue mucho más breve, aunque directo, cargado de confianza y con referencia a Peñarol: “Tienen un miedo bárbaro. Ven la blanca y se cagan en las patas”.

Y entonces llegó una de las arengas más extensas y emotivas. Daniel Carreño, quien dirigió su segundo partido en esta tercera etapa como entrenador del club, puso el foco en el privilegio de vestir la camiseta de Nacional y en la responsabilidad de representar a miles de hinchas.

“Lo último que quiero decirles es un mensaje, muchachos. Lo más lindo que hay en la vida, para nosotros, es jugar al fútbol. No hay otra cosa más linda. Somos privilegiados. Jugar al fútbol y llegar a jugar con esta camiseta, lo triplica. Jugar con esta camiseta y tener la oportunidad de jugar un clásico, es hermoso. Acá tenemos al Cacho, Ojota, Romay, que tienen mil batallas y harían cualquier cosa para estar en el lugar de ustedes”, mencionó el DT.

Carreño continuó: “Y otra cosa: que tengamos la oportunidad de jugar con esta camiseta y representar a tanta gente, eso es impagable. Mi vida daría por estar acá, y estoy acá nuevamente; voy a estar agradecido de por vida. Ustedes representan a mucha gente; eso quizá no lo vean, pero quédense tranquilos porque yo tengo más de 60 años y todas estas cosas las estoy viendo. Vos vas a correr por 100, vos por 120.000 y vos por 180.000 personas. También representamos a nosotros y a nuestra familia, que es lo que nos apoya siempre. Vuelvo por nosotros y por ellos”.

Cuando faltaba poco para abandonar el vestuario y salir a disputar el clásico, el capitán Sebastián Coates puso el foco en el Uruguayo 2025 conseguido frente a Peñarol: “Hay dos detalles en esta camiseta: primero el escudo que defendemos, carajo, y después este parche, que lo ganamos nosotros y se lo ganamos a ellos. Así que vamos de nuevo, eh”.