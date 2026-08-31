Una motociclista murió este lunes en Las Piedras tras ser embestida por un auto que circulaba a contramano, informó en primera instancia Subrayado. El conductor del vehículo, un militar de 40 años, se negó a realizarse una prueba de alcohol en sangre tras el hecho.
Siniestro fatal en Las Piedras
Militar que iba a contramano y llevaba a tres menores del INAU sin permiso, mató a una motociclista
El militar de 40 años que chocó la moto de la víctima cuando conducía su auto a contramano, se negó a hacerse el test de alcoholemia. Su acompañante escapó.