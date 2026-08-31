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Sociedad militar | INAU | menores

Siniestro fatal en Las Piedras

Militar que iba a contramano y llevaba a tres menores del INAU sin permiso, mató a una motociclista

El militar de 40 años que chocó la moto de la víctima cuando conducía su auto a contramano, se negó a hacerse el test de alcoholemia. Su acompañante escapó.

Fiscalía investiga siniestro fatal y complejo en Las Piedras.

Fiscalía investiga siniestro fatal y complejo en Las Piedras.

 Gastón Britos / FocoUy (archivo)
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Por Redacción Caras y Caretas

Una motociclista murió este lunes en Las Piedras tras ser embestida por un auto que circulaba a contramano, informó en primera instancia Subrayado. El conductor del vehículo, un militar de 40 años, se negó a realizarse una prueba de alcohol en sangre tras el hecho.

Previo a ese choque, otro motociclista esquivó el vehículo pero cayó al pavimento y resultó con heridas leves.

En el auto que causó el siniestro que derivó en la muerte de la mujer que conducía la moto, también había tres menores edad (de sexo femenino) de un hogar de Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) que estaban en una salida no autorizada, así como un segundo adulto que fugó de la escena.

Sobre las menores que iban en el auto del militar, desde INAU informaron que se activó el protocolo de búsqueda.

Personal de la Seccional 21 de Las Piedras trabajó en la esquina del siniestro fatal, Doctor Pouey y Colman.

Asimismo, la Fiscalía dispuso que se releven cámaras de la zona.

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