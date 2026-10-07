Ministerio del Interior y Eurofront refuerzan inteligencia para prevenir el crimen transnacional

Cooperación internacional para fortalecer la seguridad regional

Valverde, explicó que esta instancia da continuidad al trabajo desarrollado durante los encuentros de Eurofront sobre fortalecimiento de la seguridad y cooperación fronteriza, realizados la semana anterior con la participación del Ministro del Interior y autoridades de la Policía Nacional.

En ese sentido, destacó que la cooperación con organismos de la Unión Europea permite fortalecer el trabajo regional y, al mismo tiempo, refleja el interés internacional por los avances que Uruguay desarrolla en materia de seguridad pública.

“Hay una mirada hacia Uruguay y un interés en el desarrollo que estamos llevando adelante, sobre todo dentro del Plan Nacional de Seguridad Pública, en la fortaleza de nuestras instituciones y de nuestros sistemas”, señaló.

La subsecretaria sostuvo que este intercambio también apunta a aprovechar la información disponible y las capacidades profesionales de la Policía Nacional para mejorar los resultados en materia de seguridad.

Centro de Análisis Migratorio para la prevención de delitos transnacionales

En esta instancia, las autoridades participaron de una reunión operativa y estratégica para avanzar en el desarrollo de la red y en la instalación de un Centro de Análisis Migratorio en Uruguay, donde el Ministerio del Interior será el punto focal.

Valverde explicó que el centro se nutrirá de información y capacidades de distintas áreas del Ministerio. “Se alimenta de nuestra Policía en sus distintas formas, tanto en la seguridad aeroportuaria que pertenece a la Dirección de Investigaciones, como en información e inteligencia y todo lo que tiene que ver con crimen organizado, pero también de la Dirección Nacional de Migración”, señaló.

La herramienta permitirá compartir y analizar información sobre los flujos migratorios con una perspectiva estratégica, incorporando el enfoque de género y el respeto de los derechos humanos.

Insumos para el combate al crimen organizado transnacional

Según la jerarca, esto permitirá analizar los movimientos que se producen a través de las distintas fronteras del país y contribuir a fortalecer las capacidades para mitigar el impacto del crimen organizado transnacional.

En este sentido, el proyecto busca fortalecer los mecanismos de prevención y detección de delitos transnacionales asociados a los flujos migratorios mediante el intercambio de información, la interoperabilidad, la capacitación, la asistencia técnica y el desarrollo de herramientas de análisis.

El Experto principal del programa Eurofront para Sudamérica, Víctor Suárez, explicó que estas herramientas permiten que la información generada por las instituciones públicas pueda convertirse en insumo para la toma de decisiones.

“El espectro político puede tomar una decisión sobre los flujos migratorios desde los datos que se han obtenido de las instituciones públicas, en este caso uruguayas”, afirmó.

Suárez destacó que las redes de inteligencia migratoria que Eurofront propone a los países socios de Sudamérica incorporan la experiencia de la Unión Europea para fortalecer las capacidades de los Estados frente a estos fenómenos y contribuir a la prevención y combate de la criminalidad transnacional.