Mintieron en el Parlamento, mintieron en Fiscalía

Caras y Caretas había adelantado que la causa principal se encaminaba a un archivo. En tanto, a partir de este mes comienza la investigación por la destrucción de pruebas investigación que deriva de la causa principal que involucra al presidente Luis Lacalle Pou, su asesor Roberto Lafluf y el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo.

El fiscal Alejandro Machado explicó en un dictamen de 103 páginas por qué se archivó la causa principal que indagaba cómo se tramitó el pasaporte entregado a Marset. Se concluyó que los tiempos para elaborar y entregar el pasaporte fueron tramitados como los restantes pasaportes solicitados en el exterior del país y que, según la investigación realizada, no se registraron favores especiales a Marset para que obtuviera el documento de viaje.

Por otra parte, el fiscal indicó que “durante el transcurso de la indagatoria existieron múltiples filtraciones a la prensa por parte de actores intervinientes en la causa, las cuales no compartimos en lo más mínimo”. Machado sostuvo que se comprende “perfectamente que esta indagatoria revista interés público, pero ello no justifica la vulneración de lo dispuesto por el artículo 259.2 del Código del Proceso Penal, que establece la reserva de las actuaciones de investigación para los terceros ajenos al procedimiento”, principalmente teniendo en consideración que “la reserva se violentó con la clara intención de incidir en forma indebida en su resolución”. En su archivo, el fiscal sostuvo que la investigación tuvo su origen en la interpelación en el Senado a dos ministros de Estado en referencia a Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo y no se puede “soslayar la actitud asumida por los jerarcas en dicha instancia. En tal sentido, una vez finalizada esta indagatoria estamos en condiciones de concluir que los ministros de Estado, así como sus respectivos subsecretarios, faltaron a la verdad y ocultaron información a la Cámara de Senadores, y en definitiva a la ciudadanía que éstos representan”. A modo de ejemplo puede señalarse claramente el acuerdo existente entre los ministros para ocultar a los senadores de la República el tenor de las comunicaciones cursadas entre el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, y la vicecanciller Carolina Ache, en las cuales se daba cuenta de que Sebastián Marset era un narcotraficante uruguayo muy peligroso y pesado, y que a su vez sería terrible que fuera liberado. No obstante lo reprochable de dicho accionar faltar a la verdad y ocultar información a la Cámara de Senadores, escapa al ámbito de competencia penal. Caras y Caretas supo que en Fiscalía, Heber, Bustillo y Maciel siguieron diciendo lo mismo que en el Parlamento que hasta marzo de 2022 desconocían que Marset era un narco. El fiscal subrayó que las autoridades en el Parlamento “faltaron a la verdad”.

El origen: primer Whatsapp entre Maciel y Ache

Los mensajes entre Maciel y Ache en relación a Marset se registraron el 21 de setiembre, 3 de noviembre y 5 de noviembre de 2021. El primero de los mensajes reveló que el exviceministro de Interior, Guillermo Maciel, ya conocía quién era Marset.

-15:44: “Hola C. Llámame que necesito hacerte una consulta”. Cabe precisar que un minuto antes hubo una llamada del propio Maciel a la exvicecanciller Carolina Ache, que no fue atendida por ella.

-15:46: El subsecretario del Ministerio del Interior le envía una imagen que no se pudo recuperar.

-15:47: Ache le contesta: “Lo veo con Consulares” (sic).

-15:48: Maciel agrega: “Queremos saber con qué tipo de documento ingresó y qué nombre y número de documento utilizó. Gracias”.

-15:59: Ache responde: “Te aviso apenas sepa algo”.

Según surge de la carpeta investigativa de Fiscalía, la exvicecanciller Carolina Ache trasladó la consulta del exsubecretario a la Directora General para Asuntos Consulares y Vinculación de la Cancillería, reenviándole directamente esos mensajes de WhatsApp. Una vez que la cónsul evacuó la consulta, esa respuesta fue reenviada directamente por Carolina Ache a Maciel. El fiscal Alejandro Machado indicó en su dictamen que “debe quedar claro que a esa fecha 21 de setiembre de 2021 no se encontraba en trámite el pasaporte de Marset ni tampoco la nota posteriormente solicitada, puesto que aún no se había verificado siquiera su identidad”. Aunque esta primera comunicación de Maciel a Ache ya revelaba la preocupación por el pasaporte utilizado por Sebastián Marset para el ingreso en Emiratos Árabes, el dictamen fiscal sostuvo que formalmente “la identidad de Marset recién pudo ser corroborada con fecha 28 de octubre de 2021, en tanto el día 25 de octubre de 2021 se habían recabado sus huellas digitales”. Todo 10 meses antes de que las autoridades respondieran en el Parlamento que no sabían que Marset era Marset.