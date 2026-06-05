Montevideo acelera transformación ambiental con menos contenedores y más reciclaje

¿Cómo enfoca la Intendencia este Día del Medio Ambiente y, en particular, estos temas?

El 5 de junio es una fecha en la que los medios de comunicación y la sociedad en general prestamos especial atención a estos asuntos, algo que también ocurre con otras jornadas vinculadas al ambiente. El Día Mundial del Agua, en marzo, nos invita a poner sobre la mesa los desafíos relacionados con este recurso; luego están el Día de la Tierra y el Día de la Biodiversidad. Sin embargo, la principal fecha en esta materia es el Día Mundial del Medio Ambiente.

Lo que intentamos es aprovechar el día y todo el mes para visibilizar los desafíos que tiene Montevideo, mostrar las acciones que estamos desarrollando, marcar hitos, dar señales y comenzar a concretar iniciativas que están en agenda. Sobre todo, buscamos articular con una gran diversidad de actores.

Las actividades comenzaron antes. El viernes pasado estuvimos en Nuevo París, en el Municipio G, donde seguimos incorporando hogares al programa Hogares Sustentables, que promueve la clasificación domiciliaria de residuos. El sábado trabajamos junto a la Intendencia de Canelones en la cuenca del arroyo Carrasco, en tareas de restauración, monitoreo participativo y control de la calidad del agua.

Posteriormente, en el Municipio D, en los barrios Transatlántico y Villa Camila, incorporaremos más de 800 familias al sistema de clasificación en origen, retirando contenedores públicos.

El 4 de junio, en vísperas del Día del Medio Ambiente, presentaremos en el Sodre, junto al ministro Edgardo Ortuño y su equipo, una línea de trabajo destinada a afrontar los desafíos vinculados al cambio cultural.

El 5 de junio, que es la jornada central, hemos decidido impulsar una iniciativa muy ambiciosa: realizar una actividad en cada comuna. Serán 18 actividades simultáneas vinculadas a residuos, agua, restauración ecológica y propuestas culturales. Estamos trabajando junto al Departamento de Cultura en una movida de gran escala. Además, como coordinamos el área ambiental de Mercociudades, una red que reúne a unas 400 ciudades de la región, también se desarrollarán actividades simultáneas en otras localidades.

Asimismo, estaremos trabajando sobre el Sistema Departamental de Áreas Naturales Protegidas, con anuncios vinculados a áreas de relevancia ambiental, temas costeros y nuevas acciones en el arroyo Miguelete.

Finalmente, en la última semana de junio, ya entrando en julio, presentaremos otras iniciativas, entre ellas un programa de eventos sustentables, una propuesta dirigida a las ferias y un plan para fortalecer el voluntariado juvenil en temas ambientales y climáticos.

En definitiva, esa es la agenda que estamos impulsando durante este Mes del Ambiente.

Hay un compromiso de la Intendencia de Montevideo con los temas ambientales. ¿Cómo se viene desarrollando ese trabajo?

Lo que hemos asumido, y procuramos transmitir, es que el mundo atraviesa una situación ambiental y climática muy compleja, marcada por el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Montevideo, como capital del país, debe involucrarse activamente en esos desafíos.

Nuestro rol no puede limitarse a resolver problemas puntuales del territorio. Por eso trabajamos en acción climática, gestión del agua, biodiversidad, educación ambiental y otras áreas vinculadas a la sostenibilidad.

Sin embargo, una de nuestras principales prioridades está vinculada a la limpieza de la ciudad. Existe una coincidencia bastante extendida en que la limpieza es uno de los principales problemas que enfrenta Montevideo. Por ello estamos desarrollando una hoja de ruta que pone el foco en la limpieza pública y, al mismo tiempo, en la reducción de la cantidad de residuos que generamos.

Vivimos en una sociedad marcada por el descarte, y eso ha generado una creciente presión ambiental. Debemos enfrentar ese desafío promoviendo la clasificación de residuos en los hogares, las escuelas, las instituciones y los comercios.

En síntesis, nuestro eje de trabajo es lograr más limpieza y menos residuos.

Uno de los objetivos centrales es reducir la cantidad de contenedores en la vía pública. En su momento fueron una solución innovadora, pero hoy entendemos que forman parte del problema. Por eso hemos decidido retirar al menos 7.000 contenedores y avanzar hacia sistemas intradomiciliarios e intraprediales.

¿Cuál es el total de contenedores?

Actualmente son 11.800. Cuando Montevideo adoptó este sistema fue un cambio muy importante e incluso fue destacado por organismos internacionales por su cobertura territorial.

Sin embargo, hoy los contenedores están asociados a problemas de uso del espacio público, tanto en Montevideo como en otras ciudades del país y la región.

Por eso hemos decidido retirar al menos 7.000 unidades. Es una transformación significativa que la ciudad ya comenzó a percibir. De esos 7.000, ya hemos retirado 850. En los barrios donde se implementó el nuevo sistema, unas 40.000 familias comenzaron a clasificar residuos mediante contenedores intradomiciliarios o intraprediales.

También existen críticas sobre la limpieza de la ciudad. Hay zonas donde se perciben mejoras, pero a pocas cuadras reaparecen los problemas. ¿Cómo se está abordando esa situación?

Que existan críticas demuestra que la limpieza sigue siendo un problema para Montevideo. La gestión de residuos ha estado presente en la agenda pública durante años por diferentes razones.

También debemos reconocer que muchos problemas sociales se vinculan con esta realidad. En los últimos años aumentó la cantidad de personas en situación de calle y muchas encontraron en la recuperación de residuos una forma de subsistencia. No se trata de responsabilizarlas, pero sí de entender que ambos fenómenos están relacionados.

Por eso la limpieza continúa siendo una preocupación para los vecinos.

Lo que sostenemos es que estamos ejecutando un plan y que los cambios comienzan a verse. Los barrios donde se aplicó el nuevo sistema están notoriamente más limpios y, además, se recuperan más materiales para reciclaje.

Todavía no llegamos a toda la ciudad. Aún no cumplimos un año de gestión, pero estos 40.000 hogares representan un avance importante. Nuestro objetivo es extender el sistema y resolver definitivamente este problema durante el período de gobierno.

Los arroyos siempre han sido un tema destacado en materia ambiental. ¿Cuál es su situación actual?

El tema del agua nos preocupa especialmente. El 22 de marzo, en el Día Mundial del Agua, presentamos ante la Junta Departamental el plan denominado "Compromiso Montevideo por el Agua".

Durante mucho tiempo los uruguayos pensamos que los problemas relacionados con el agua eran algo lejano, propio de otras regiones del mundo. Sin embargo, aprendimos que enfrentamos dos desafíos: la calidad y la cantidad de agua disponible.

La reciente sequía dejó en evidencia esa situación. Por eso venimos trabajando intensamente en esta materia.

Las obras de saneamiento son fundamentales para mejorar la calidad del agua. Montevideo cuenta con una cobertura que supera el 96 %, lo que constituye una referencia a nivel nacional y regional.

Además de las obras de saneamiento, también son importantes las obras de drenaje para reducir el impacto de eventos climáticos extremos. Un ejemplo reciente es la intervención realizada en la cuenca del arroyo Mataperros, que permitió disminuir significativamente las inundaciones en la zona.

Por otra parte, el arroyo Miguelete continúa siendo uno de los principales ejes de trabajo ambiental. Desde la época de Mariano Arana existe una apuesta por recuperar este curso de agua y hoy contamos con un equipo que trabaja diariamente en tareas de limpieza y mantenimiento.

El próximo 12 de junio presentaremos una nueva propuesta de trabajo junto a municipios, consejos vecinales y otros actores de la cuenca para avanzar en restauración ecológica, eliminación de residuos, educación ambiental y recuperación de los valores naturales del arroyo.

Montevideo no está aislado y comparte ecosistemas con otros departamentos. ¿Cómo se articula el trabajo con Canelones, por ejemplo?

Es fundamental trabajar de manera conjunta. En el caso de la cuenca del arroyo Carrasco existe un desafío histórico que requiere coordinación permanente.

Se trata de una cuenca compleja, integrada por los arroyos Toledo y Manga, además de numerosas cañadas y bañados que fueron alterados décadas atrás por obras de drenaje.

Por eso firmamos acuerdos con Canelones y estamos desarrollando acciones conjuntas.

Algo similar ocurre con la cuenca del río Santa Lucía. A Montevideo le corresponde la cuenca baja, donde se encuentran los Humedales de Santa Lucía, mientras que otras áreas pertenecen a distintos departamentos. Allí trabajamos tanto con Canelones como con San José.

También coordinamos acciones vinculadas a la gestión costera, tanto hacia el este con Canelones como hacia el oeste con San José.

El lunes usted compareció ante la Junta Departamental. ¿Qué conclusiones extrae de ese intercambio?

Valoro mucho los espacios de construcción conjunta con el Legislativo. El gobierno departamental no es solo el Ejecutivo; también incluye a la Junta Departamental y a los municipios.

Hemos concurrido en varias oportunidades y seguiremos haciéndolo porque necesitamos trabajar de forma coordinada.

Con los ediles del Frente Amplio existe una gran sintonía y un respaldo explícito a las líneas de trabajo impulsadas por el Ejecutivo. Pero también mantenemos un diálogo fluido con la oposición.

Más allá de algunas diferencias o matices, existe coincidencia en aspectos centrales, especialmente en relación con el Plan Departamental de Residuos. En general, se reconoce que el plan incorpora herramientas valiosas.

La principal preocupación que nos transmiten es la velocidad de ejecución, algo que compartimos porque los problemas requieren respuestas concretas y rápidas.

Creo que existe un muy buen nivel de diálogo y nuestro compromiso es preservarlo durante todo el período de gobierno.

Compromiso con los vecinos

"Los problemas ambientales y climáticos, especialmente en una región marcada también por la pobreza y la desigualdad, son fundamentales. Vamos a trabajar intensamente en estos temas y necesitamos hacerlo de manera articulada con todos los actores de Montevideo y, en particular, con la ciudadanía", sostuvo Herou.

"Por eso recorremos la ciudad todos los días, muchas veces también de noche y durante los fines de semana. El cambio que Montevideo necesita solo será posible si las vecinas y los vecinos se involucran", agregó.

"Por esa razón hemos firmado acuerdos con la Unión de Clasificadores de Residuos del Uruguay, con la Asociación Comercial y con autoridades de la educación. Estamos construyendo alianzas con múltiples actores, escuchando mucho y recorriendo permanentemente Montevideo para que la ciudadanía sea parte de este proceso", concluyó.