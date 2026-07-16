Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Montevideo |

Intendencia de Montevideo ampliará red de saneamiento en Santa Catalina

Las obras, una inversión estimada es de U$S 4,5 millones, beneficiarán a 2.000 personas y a la totalidad de los usuarios de la playa oeste de Santa Catalina.

Presentaron obras para Santa Catalina.

Presentaron obras para Santa Catalina.

 Juan Manuel Ramos / IM
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La Intendencia de Montevideo (IM) anunció la expansión de la red de saneamiento en el barrio Santa Catalina. Se trata de obras que beneficiarán directamente a 2.000 personas y a la totalidad de los usuarios de la playa oeste de Santa Catalina. La inversión estimada es de U$S 4,5 millones.

En esta etapa se avanzará con la extensión de las redes de saneamiento, aumentando la cobertura para mejorar la calidad de vida en el barrio y la calidad ambiental de la playa.

Indica la comuna, en base a datos del censo 2023, que Santa Catalina es un barrio con una población aproximada de 5.300 habitantes. Existe infraestructura de saneamiento y drenaje pluvial, ejecutada en 2019, cuyo objetivo principal fue la recuperación de la playa local. En ese marco se construyó un colector en la calle Burel y otro por la calle Lenguado, destinado a conducir las aguas de drenaje pluvial hacia la punta rocosa del oeste y este, respectivamente.

También se construyeron colectores principales de saneamiento, una estación de bombeo y su línea de impulsión hacia la Planta de Pretratamiento de Punta Yeguas del Sistema de Disposición Final Oeste. Estas obras permitieron sanear centros educativos, algunas viviendas y mejorar la calidad de la playa.

Nuevas obras

Las nuevas obras consistirán en 7.500 metros de colectores de servidas, 700 conexiones y cámaras número uno y 200 metros de colectores pluviales.

Estas obras beneficiarán directamente a 2.000 personas y a la totalidad de los usuarios de la playa oeste de Santa Catalina. La inversión estimada para estas obras es de U$S 4,5 millones.

El inicio de esta etapa está previsto para setiembre de este año y su finalización se espera para fines de 2027.

Mejoras de funcionamiento

También se realizarán obras para la mejora del funcionamiento de la red existente. Se construirá un desarenador previo a la estación de bombeo, se cambiarán las bombas, se instalarán compuertas y sensores en dos puntos de la red. Estas obras se ejecutarán en el segundo semestre de este año.

Con estas intervenciones se optimiza la operación y el mantenimiento de la infraestructura existente con el objetivo de mejorar la calidad del agua de la playa oeste. El costo estimado para estas obras es de U$S 285.000.

Temas

Te puede interesar