Intendencia de Montevideo ampliará red de saneamiento en Santa Catalina

También se construyeron colectores principales de saneamiento, una estación de bombeo y su línea de impulsión hacia la Planta de Pretratamiento de Punta Yeguas del Sistema de Disposición Final Oeste. Estas obras permitieron sanear centros educativos, algunas viviendas y mejorar la calidad de la playa.

Nuevas obras

Las nuevas obras consistirán en 7.500 metros de colectores de servidas, 700 conexiones y cámaras número uno y 200 metros de colectores pluviales.

Estas obras beneficiarán directamente a 2.000 personas y a la totalidad de los usuarios de la playa oeste de Santa Catalina. La inversión estimada para estas obras es de U$S 4,5 millones.

El inicio de esta etapa está previsto para setiembre de este año y su finalización se espera para fines de 2027.

Mejoras de funcionamiento

También se realizarán obras para la mejora del funcionamiento de la red existente. Se construirá un desarenador previo a la estación de bombeo, se cambiarán las bombas, se instalarán compuertas y sensores en dos puntos de la red. Estas obras se ejecutarán en el segundo semestre de este año.

Con estas intervenciones se optimiza la operación y el mantenimiento de la infraestructura existente con el objetivo de mejorar la calidad del agua de la playa oeste. El costo estimado para estas obras es de U$S 285.000.