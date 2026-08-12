Con motivo de una nueva edición del Día del Centro correspondiente al mes de agosto, se implementará un beneficio especial en el estacionamiento para quienes concurran a realizar compras o trámites a la zona céntrica de la capital. La medida regirá los días jueves 13 y viernes 14 de agosto.
Montevideo
Estacionamiento grauito: conocé los días que funcionará y por cuántas horas
El estacionamiento gratuito funcionará en los barrios céntricos de Montevideo, en el marco de una nueva edición del Día del Centro que se extenderá hasta el sábado 15.