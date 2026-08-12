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Sociedad estacionamiento | Montevideo | Día del Centro

Montevideo

Estacionamiento grauito: conocé los días que funcionará y por cuántas horas

El estacionamiento gratuito funcionará en los barrios céntricos de Montevideo, en el marco de una nueva edición del Día del Centro que se extenderá hasta el sábado 15.

Estacionamiento gratuito en Montevideo.

Estacionamiento gratuito en Montevideo.

 Foto: Intendencia de Montevideo
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Con motivo de una nueva edición del Día del Centro correspondiente al mes de agosto, se implementará un beneficio especial en el estacionamiento para quienes concurran a realizar compras o trámites a la zona céntrica de la capital. La medida regirá los días jueves 13 y viernes 14 de agosto.

¿Cómo funciona el beneficio?

  • Franja gratuita: Las tres horas sin costo se contabilizan a partir de la emisión del ticket de estacionamiento tarifado. Una vez superado ese tiempo, se comenzarán a cobrar los minutos posteriores de forma habitual.

  • Uso continuo: Es importante destacar que las tres horas deben ser utilizadas de forma seguida. El tiempo no se puede fraccionar ni dividir para usarlo en diferentes momentos del día.

  • Zonas alcanzadas: El beneficio aplica en las áreas de estacionamiento tarifado correspondientes a los barrios Centro, Cordón y Ciudad Vieja.

Las celebraciones y promociones comerciales del Día del Centro continuarán también durante el sábado 15. Para conocer en detalle todas las ofertas, descuentos y comercios adheridos, se puede consultar la información disponible a través de Paseo Centro.

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