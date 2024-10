A su vez, señalaron que el sionismo “hoy se expresa mayoritariamente en un gobierno de extrema derecha que se apoya en los sectores más violentos, más extremistas, más retrógrados de la sociedad israelí, del mismo modo que Hamas representa la visión más fundamentalista, violenta y retrógrada del pueblo palestino”.

En opinión de la Asociación Zhitlovsky “El pueblo judío ha sufrido demasiado para no conmoverse con cada muerte como si fuera propia, no importa a qué pueblo pertenezca. El alto al fuego no sólo es un reclamo ético, es también una necesidad impostergable” reclamaron en el comunicado.