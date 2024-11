Mujica sale a la cancha y visita este sábado Canelones

Mujica y su encuentro con blancos y colorados

"Voy a tres lugares nomás. Tengo que hablar con unos paisanos de Canelones y tengo que ir yo, porque son blancos y colorados pero no quieren a Delgado. Vamos a hablar de verduras y cosas así, y voy a aprovechar para volcarles las ideas que tengo respecto a la granja. Porque hay un liberalismo en este país, algunos personajes políticos que dicen que hay que importar todo, que esto y que lo otro. Los van a matar a los canarios", dijo Mujica en entrevista con La Diaria.

"No hablo ni una palabra con el FA ni tengo nada que ver, ni el FA me pide. El otro día voy al homenaje de Astori. Tengo que ir al homenaje de Astori. Estoy jodido, pero hago un esfuerzo y voy, porque le tengo mucho respeto a la memoria de Astori. Entonces me agarran cuatro o cinco periodistas y me preguntan. Y salen estos (los blancos) con que el FA me mandó. Las pelotas, el Frente no me mandó nada", sentenció Mujica.

Mujica tuvo dificultades de salud en setiembre, como consecuencia del tratamiento que lleva adelante luego de haber sido operado por el cáncer de esófago, pero en el último tramo ha tenido distintas apariciones públicas.