Mujica: "Si los pobres no tienen un escudo, están condenados"

Para Mujica el Estado "precisa recursos"

No obstante, Mujica advirtió que “el Estado precisa recursos” y, como en Uruguay “la vía impositiva es corta”, “no hay otro camino que multiplicar la economía”. “La verdadera discusión es cómo hacemos crecer la economía para que genere recursos genuinos que podamos recaudar y volcar a la ayuda social de las deudas que tenemos con nuestra sociedad, pero esa discusión no la veo”, lamentó.

Junto a Orsi, Mujica, el senador Alejandro Sánchez y la diputada Cecilia Cairo, también habló unos minutos la exvicepresidenta Lucía Topolansky, que ocupa el segundo lugar de la lista 609. Al igual que Mujica, Topolansky se refirió a la relación entre la economía y la desigualdad. “El FA ya demostró que se puede crecer, se puede atacar la desigualdad y se puede repartir de otro modo; eso es posible hacerlo todo a la vez”, afirmó.

Y, al igual que Orsi, Topolanksy apeló al ideario artiguista: “La causa de los pueblos no admite la menor demora. Lo dijo don José, y yo digo que la causa de los niños excluidos, la falta de trabajo y la vivienda no admiten la menor demora”. “Tenemos que llegar a octubre, porque si no llegamos, estas causas van a quedar pendientes”, añadió.