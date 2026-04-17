DNIC abrió nueva oficina para tramitar cédulas de identidad por primera vez para migrantes

Con el apoyo de las autoridades del Ministerio del Interior, en el marco de la modernización de los servicios de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC), se abrió una nueva oficina con dos puestos de primera vez que permiten optimizar los tiempos de respuesta.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La coordinación interinstitucional permite que el usuario comience a tramitar su DNI, luego de solicitar la residencia ante la Dirección Nacional de Migración (DNM) en ese mismo lugar físico, dándole una continuación al trámite con lo cual se acortan notoriamente los plazos, en un servicio integral que se ofrece en este nuevo espacio.
La nueva oficina
Está ubicada en el edificio del Ministerio del Interior en la calle Mercedes 1004 (ex Sanatorio Banco de Seguros del Estado) y tendrá un horario de seis horas: de 9:30 a 15:30 hs.
Actualmente, la oficina mantiene un ritmo operativo constante, procesando un promedio de 40 trámites diarios que se retiran luego en la sede central de la calle Rincón, quedando disponible para su retiro a partir del quinto día hábil.
Vale aclarar que esta oficina no realiza otros trámites, como la expedición de Pasaportes o renovación de DNI para ciudadanos naturales o legales .