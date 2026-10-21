"Tiene mucho que ver con mi pasado": Yamandú Orsi encabezó el lanzamiento de la Fiesta de la Chacra

En la sede de la Torre Ejecutiva, organizaciones rurales del departamento de Canelones presentaron oficialmente la 9.ª edición de la Fiesta de la Chacra, un evento emblemático que celebrará la cultura campesina y la producción familiar los días 31 de octubre y 1.º de noviembre en San Jacinto. La actividad contó con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi; el intendente de Canelones, Francisco Legnani; el director de Patrimonio de la comuna canaria, Federico López; así como delegaciones de sociedades de fomento rural, grupos de mujeres rurales y movimientos de jóvenes agrarios.