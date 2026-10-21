Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Orsi | Fiesta de la Chacra | producción

Cultura campesina

"Tiene mucho que ver con mi pasado": Yamandú Orsi encabezó el lanzamiento de la Fiesta de la Chacra

Orsi destacó la vigencia de las costumbres campesinas y el impacto de las tradiciones en la autoestima colectiva de las comunidades rurales.

Orsi en la Fiesta de la Chacra

Orsi en la Fiesta de la Chacra
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

En la sede de la Torre Ejecutiva, organizaciones rurales del departamento de Canelones presentaron oficialmente la 9.ª edición de la Fiesta de la Chacra, un evento emblemático que celebrará la cultura campesina y la producción familiar los días 31 de octubre y 1.º de noviembre en San Jacinto. La actividad contó con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi; el intendente de Canelones, Francisco Legnani; el director de Patrimonio de la comuna canaria, Federico López; así como delegaciones de sociedades de fomento rural, grupos de mujeres rurales y movimientos de jóvenes agrarios.

Durante el lanzamiento, el mandatario valoró el reencuentro con las raíces de la identidad agropecuaria canaria, una iniciativa que él mismo promovió hace casi una década durante su etapa al frente de la Intendencia de Canelones. «Esto tiene mucho que ver con mi pasado, con mi origen rural en el departamento de Canelones», expresó Orsi, enfatizando que la conservación de las tradiciones actúa como un pilar fundamental para fortalecer la autoestima colectiva de las comunidades del campo.

Arraigo, tradición y la huella de la producción familiar

En rueda de prensa, el jefe de Estado reflexionó sobre las particularidades de la ruralidad en Canelones, señalando que, a diferencia de la tendencia global de despoblación del campo, el territorio canario ha mantenido una densidad rural firme gracias a la cercanía con los centros urbanos. Orsi destacó cómo en las chacras coexisten prácticas patrimoniales —como el arado con bueyes— con los avances tecnológicos incorporados por las nuevas generaciones de productores.

La Fiesta de la Chacra se caracteriza por la reconstrucción de los tradicionales «ranchos» a cargo de cada sociedad de fomento rural, donde los visitantes pueden acceder a demostraciones en vivo, gastronomía autóctona y muestras de la producción agroalimentaria local, entre las que destacan la chacinaría y la vitivinicultura de la zona. El encuentro en San Jacinto espera convocar a miles de personas de todo el país para homenajear el trabajo y la historia de los productores chacareros.

Temas

Te puede interesar