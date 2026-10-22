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un final cabeza a cabeza

¿Se viene la virada?: Lula crece y alcanza a Bolsonaro faltando tres días para el balotaje

Respecto al sondeo de hace una semana, y cuando faltan solo tres días para el balotaje, Lula subió un punto y Bolsonaro se mantuvo estable.

Se viene Lula.

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Por Redacción Caras y Caretas

A tres días de la segunda vuelta en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva acortó distancias con el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), quien lo supera por un punto porcentual en intención de voto, según una encuesta del instituto Datafolha divulgada el jueves.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) tendría el 47% de los votos, frente al 46% de Lula, lo que configura un empate técnico, dado que el margen de error de la encuesta es de dos puntos hacia arriba y hacia abajo.

Respecto al sondeo de hace una semana, Lula subió un punto y Bolsonaro se mantuvo estable.

Los que pretenden votar nulo o en blanco son el 5%, un punto menos que hace una semana, y los indecisos se mantienen en el 2%.

En cuanto a los votos válidos, que excluyen los blancos, nulos e indecisos, Lula y Flávio Bolsonaro están empatados con el 50% cada uno.

Menos rechazo a Lula

La encuesta también muestra una leve reducción del rechazo a Lula, que pasó del 46 al 45%, mientras que el de Bolsonaro aumentó dos puntos porcentuales, del 44 al 46%.

La encuesta fue realizada en base a 2.154 entrevistas entre el 20 y 22 de setiembre y es la penúltima de la campaña; la última será divulgada el sábado 24, víspera del balotaje.

Otro sondeo divulgado el miércoles por la firma Quaest también mostró una tendencia de acercamiento entre ambos candidatos, en este caso con una ventaja de un punto para Bolsonaro, 45 % contra el 44 % de Lula.

Empate técnico

En ambas encuestas, los resultados suponen un empate técnico dentro del margen de error, que es de dos puntos porcentuales en cada uno de los estudios.

Para su nueva encuesta, encargada por la televisión Globo y Folha de São Paulo, Datafolha entrevistó a 2.520 electores entre el martes y el miércoles de esta semana.

Bolsonaro fue el candidato más votado en la primera vuelta de las presidenciales, celebradas el pasado 4 de octubre, con el 47,03 % de los votos, y Lula lo escoltó con el 45,16 %.

(En base a información de Sputnik y EFE)

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