Negro encabeza encuentro para tomar medidas urgentes en materia de salud mental

Tras el fallecimiento de la funcionaria policial y su hija, Negro lamentó profundamente lo sucedido y expresó su solidaridad con la familia de las víctimas y los compañeros de Alicia.

"Sepan que no vamos a dejarlos solos. Estamos acompañando con los servicios de CAVID y Sanidad Policial", afirmó Negro en X. Además, adelantó la reunión urgente que se concretará este martes con la Dirección Nacional de Sanidad Policial, la Dirección Nacional de Políticas de Género y Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito (CAVID) del Ministerio del Interior.

Fuentes de la cartera indicaron que el ministro quiere conocer de cerca lo sucedido desde hace 3 años con esta funcionaria y analizar medidas urgentes para evitar situaciones similares.

Cinco funcionarios se quitaron la vida en 2025

Alicia López, la mujero policía de 28 que se tiró desde un sexto piso con su bebé de dos meses en brazos, aprotagonizó en los últimos años de su vida diversos y constantes episodios de violencia infrafamiliar que la llevaron a denunciar al padre de su hija mayor, también funcionario policial que fue dado de baja y condenado con prisión hasta 2030 por abusos.

Fuentes policiales consultadas coincidieron, aunque sin brindar detalles, en señalar la dura historia personal que vivió la mujer y su familia en los últimos años.

En lo que va del año, cinco funcionarios policiales se quitaron la vida. Esto representa el 1% del total de suicidios en Uruguay, que son 484. En los policías, se trata de un número que viene disminuyendo desde el año 2022, cuando se registraron 21 casos. En 2023 fueron 19 y el año pasado 16.

Se reciben unas 50.000 consultas anuales