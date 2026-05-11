Lanzan programa escolar para prevenir el consumo de drogas en cuatro departamentos

En el marco de la Estrategia Nacional de Drogas 2026-2030, la Junta Nacional de Drogas (JND) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) pusieron en marcha el programa piloto Mantente REAL+Uruguay. El proyecto, que ya funciona en 32 escuelas de Salto, Durazno, Maldonado y Canelones, está diseñado para que niños y adolescentes de entre 11 y 14 años desarrollen herramientas para prevenir el consumo de sustancias y la violencia.
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Esta fase inicial se centra en estudiantes de 6.° año de primaria en ciudades de más de 10.000 habitantes. El trabajo se realiza directamente en el aula, utilizando a los docentes como facilitadores capacitados para fortalecer las competencias sociales de los alumnos.
El programa REAL para prevenir consumo en escuelas
El programa se basa en el acrónimo REAL, que define las habilidades asertivas que los estudiantes practican para enfrentar ofrecimientos de alcohol, tabaco u otras drogas:
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Rechazar: Decir que no de forma segura y con autoconfianza.
Explicar: Brindar argumentos claros sobre por qué no desean consumir.
Alejarse: Evitar activamente lugares o situaciones de riesgo.
Levantarse: Retirarse físicamente de entornos donde sientan presión externa.
La palabra como mediadora
El secretario general de la JND, Gabriel Rossi, destacó que abordar la prevención es un desafío complejo pero fundamental. “El objetivo es que el mediador no sean las sustancias ni las pantallas, sino la palabra y el encuentro”, señaló el jerarca, subrayando la importancia de mejorar la resolución de conflictos y el manejo de la impulsividad en niños que, en muchos casos, conviven con entornos de consumo.
Por su parte, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, enfatizó que el uso de sustancias interfiere directamente con el desarrollo cerebral adolescente y los procesos de aprendizaje. "Retrasar la edad de inicio del consumo mejora la capacidad de aprender; es clave que tengan la autonomía para tomar buenas decisiones por sí mismos", explicó.
Metodología y adaptación local
Originalmente desarrollado por la Universidad Estatal de Arizona (Keepin’ It REAL), el programa llegó a Uruguay a través de la Universidad Católica tras ser validado en diversos países.
La implementación consta de 12 sesiones semanales de carácter interactivo. Los estudiantes utilizan manuales, hojas de ejercicios y cinco videos producidos por adolescentes uruguayos que recrean situaciones cotidianas. Además, el plan cuenta con grupos de control para evaluar los resultados antes de proyectar su expansión a todo el territorio nacional.