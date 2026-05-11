Operativo por frío intenso: más de 3.200 personas asistidas en todo el país

Cobertura sanitaria y alimentaria

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) respondió a 16 solicitudes de auxilio, derivando a un paciente a un centro de salud para atención especializada.

Por su parte, el apoyo alimentario fue coordinado por el Sinae y el Instituto Nacional de Alimentación (INDA), con el soporte del Ministerio de Defensa Nacional, que complementó la operativa con la entrega de 444 platos de comida caliente.

Datos acumulados del operativo

Desde el inicio de las jornadas de frío intenso, el sistema ha dado respuesta a una demanda creciente. Hasta el momento, se han ocupado un total de 9.232 plazas, de las cuales 7.722 corresponden a la red de refugios del Ministerio de Desarrollo Social y 1.510 a los centros de contingencia del Sinae.