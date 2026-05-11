Operativo por frío intenso: más de 3.200 personas asistidas en todo el país

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó que, en el marco de las bajas temperaturas registradas recientemente, un total de 3.215 personas en situación de calle recibieron asistencia durante la noche del sábado 9 de mayo. Del total de intervenciones del operativo, el 70% se concentró en la capital, mientras que las restantes 966 se distribuyeron en los otros 18 departamentos.
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Operativo por frío: asistencia en refugios y centros
El operativo se canalizó principalmente a través de dos redes de contención:
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Refugios del MIDES: Estos centros asistieron a un total de 2.536 personas (1.848 en Montevideo y 688 en el interior).
Centros de evacuación del Sinae: Brindaron refugio a 679 personas adicionales en todo el territorio nacional.
En cuanto a la logística de traslado, se reportó que 390 personas fueron derivadas a los centros por los equipos de calle. Asimismo, se registraron 10 detenciones por desacato (8 en Montevideo y 2 en el interior) en el marco de los protocolos de actuación vigentes.
Cobertura sanitaria y alimentaria
La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) respondió a 16 solicitudes de auxilio, derivando a un paciente a un centro de salud para atención especializada.
Por su parte, el apoyo alimentario fue coordinado por el Sinae y el Instituto Nacional de Alimentación (INDA), con el soporte del Ministerio de Defensa Nacional, que complementó la operativa con la entrega de 444 platos de comida caliente.
Datos acumulados del operativo
Desde el inicio de las jornadas de frío intenso, el sistema ha dado respuesta a una demanda creciente. Hasta el momento, se han ocupado un total de 9.232 plazas, de las cuales 7.722 corresponden a la red de refugios del Ministerio de Desarrollo Social y 1.510 a los centros de contingencia del Sinae.