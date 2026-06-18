Negro informó que los homicidios y heridos de bala aumentaron en el último trimestre

“Hasta ahora tuvimos un trimestre cerrado que arrojó una baja en prácticamente la totalidad de los delitos. El segundo trimestre del año no tiene datos tan favorables como los del primero, lo que va a ocasionar un cambio en el semestre de lo que se venía dando en el trimestre”, explicó Negro en el Parlamento.

Cambios en la cúpula de la Policía

Acerca de los recientes cambios en la Jefatura de Policía de Montevideo y en la Guardia Republicana, Negro explicó que el Plan Nacional de Seguridad Pública prevé una "evaluación y monitoreo permanente" de las medidas adoptadas, por lo que los ajustes forman parte de una "revisión continua" de la estrategia de seguridad pública.

“Estamos monitoreando muy de cerca la realidad criminal del país. De acuerdo a esa evaluación se van ajustando detalles, operativos e incluso algunos cambios. Entendíamos que teníamos que hacer algún cambio”, argumentó.

En ese sentido, el secretario de Estado adelantó que las modificaciones dentro de la estructura policial continuarán en función de las necesidades de gestión de las nuevas autoridades designadas.

“Los nuevos jerarcas que asumen quieren conformar sus equipos con gente que entienden que tiene que participar de esos grupos. Por lo tanto, cambios van a seguir habiendo”, manifestó Negro en la comisión.