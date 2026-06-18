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Mundo

Parlamento cubano aprueba paquete de medidas para agilizar la economía

Las medidas promueven una mayor participación del sector privado en la economía de la isla, atacada por el bloqueo estadounidense.

Cuba aprobó medidas económicas.

Cuba aprobó medidas económicas.

 Imagen tomada de X
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La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (Parlamento) aprobó el jueves un conjunto de medidas económicas enfocadas en paliar la actual crisis, las cuales incluyen la participación del sector privado en áreas que hasta el momento estaban prohibidas en la isla para toda gestión no estatal.

Se trata de 176 propuestas agrupadas en 23 ejes fundamentales de la vida económica y social, se aprobó por unanimidad en el ente legislativo, según informó su presidente, Esteban Lazo.

Antes de la votación, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, presentó las medidas que abarcan cambios en las formas de propiedad, la gestión empresarial estatal y privada, la inversión extranjera, el comercio exterior y el sector productivo, entre otros.

Medidas para agilizar sistema

"Un sistema que requiere una profunda modernización es el bancario y financiero. Por ello proponemos fomentar la participación del capital privado en la actividad bancaria, esto incluye la ampliación de instituciones financieras bancarias y no bancarias", indicó Marrero en la sesión extraordinaria del Parlamento.

El primer ministro expuso ante el ente legislativo numerosas medidas que van dirigidas a dar mayor participación en las actividades económicas a formas de gestión no estatal, así como la inversión extranjera en el sector privado.

Marrero expuso que de aprobarse las transformaciones, la banca privada podría operar en la isla bajo supervisión del Banco Central de Cuba.

Además, indicó que las transformaciones buscan eliminar restricciones a los pagos en divisas y permitir la apertura de cuentas en divisas por parte de personas jurídicas y naturales, sin un largo trámite burocrático, así como formalizar los flujos de remesas a través de un canal privado.

Empresas privadas

Entre las nuevas medidas destaca el reconocimiento como "empresas privadas" de las Mipymes con más de 100 empleados, la eliminación de 70 actividades económicas de la lista de actividades no autorizadas al trabajo privado, y la autorización para que el sector privado pueda importar y comercializar combustibles incluso al mercado minorista.

Las medidas pretenden "redimensionar" el mercado cambiario oficial, con la participación de actores económicos no estatales, lo que incluye otorgar licencias para operaciones de casas de cambio privadas e implementar un sistema de subasta de divisas, detalló el primer ministro.

Según detalló, las propuestas también van dirigidas a transformar la empresa estatal socialista y potenciar su autonomía, sin depender del presupuesto del Estado, que actualmente subsidia con 92.500 millones de pesos al sistema empresarial.

Estado abandona

Marrero apuntó que se apuesta por un modelo de planificación financiera "donde el Estado abandona progresivamente la distribución física de recursos, dando mayor participación a las señales del mercado".

En ese sentido, apuntó, se darán mayores capacidades de acción a las empresas privadas y se permitirá la participación del capital privado y extranjero en actividades vitales, como la importación de combustible.

Cuba enfrenta uno de los momentos más complejos de su historia reciente debido a la interrupción del suministro de combustible por las sanciones de Estados Unidos, recalcó el primer ministro y subrayó que ninguna de las transformaciones propuestas irá en detrimento de las políticas sociales.

"Hemos decidido proponer transformaciones de impacto estratégico en el modelo económico y social de la nación, sin que ello implique renunciar a la materialización de las principales conquistas de la Revolución", señaló Marrero.

El viernes pasado, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel anunció que, en medio de la "agresión multidimensional" de EEUU, se impulsarán transformaciones económicas en la isla con el fin de impulsar la producción nacional y dar mayor autonomía a empresas y otras entidades estatales.

Agresión de EEUU

A inicios de este año, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron tras la acción militar de EEUU en Venezuela.

El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a la supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.

Además, el Gobierno estadounidense ha emitido numerosas sanciones contra empresas cubanas como el conglomerado militar Gaesa y la estatal Cuba Petróleo, así como a personas asociadas a ellas.

La Habana afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población.

(Sputnik)

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